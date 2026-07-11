Pareja de Jayden Adams Rompe el Silencio con Mensaje Tras la Muerte del Futbolista de Sudáfrica

La muerte del mediocampista sudafricano de 25 años ha provocado reacciones dentro y fuera del futbol. Su pareja le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Novia de Jayden rompe el silencio. Foto: APNovia de Jayden rompe el silencio. Foto: AP

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La pareja de Jayden Adams rompe el silencio tras su muerte. Un emotivo mensaje recuerda al futbolista sudafricano y su legado. Descubre más sobre esta conmovedora despedida.

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