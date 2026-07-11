Pareja de Jayden Adams Rompe el Silencio con Mensaje Tras la Muerte del Futbolista de Sudáfrica

La muerte de Jayden Adams, futbolista sudafricano que participó en el Mundial 2026, ha conmocionado al deporte de su país y a la comunidad futbolística internacional. Horas después de que se confirmara su fallecimiento este sábado 11 de julio, su pareja, la creadora de contenido Aqueelah Chloe Adendorf, compartió un mensaje de despedida en redes sociales para recordar al jugador de 25 años.

En una publicación de Instagram acompañada de varias fotografías, Adendorf expresó el dolor que atraviesa tras la pérdida del mediocampista, con quien tuvo una hija.

"No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", escribió.

Más adelante añadió: "Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre".

En otra historia de Instagram, la joven también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia y aseguró que los mensajes han significado mucho para ella y para Allaïa, la hija de ambos, quien cumplió cinco años a finales de mayo.

La muerte de Adams fue confirmada por Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica. En un comunicado difundido en la red social X, el funcionario lamentó la pérdida de uno de los jóvenes talentos del futbol sudafricano y señaló que la causa del fallecimiento todavía no ha sido determinada, por lo que pidió evitar especulaciones mientras continúan las investigaciones.

¿Qué le pasó al jugador?

De acuerdo con la policía, el jugador fue encontrado sin vida la mañana del 11 de julio, luego de que los servicios de emergencia acudieran a un domicilio ubicado en el barrio de Schotschekloof, en el centro de Ciudad del Cabo.

El fallecimiento también provocó una reacción de la FIFA. Su presidente, Gianni Infantino, envió un mensaje de condolencias a la familia y a quienes compartieron vestidor con el mediocampista.

"Mis pensamientos y condolencias, al igual que los de toda la FIFA y la comunidad futbolística mundial, están con su familia, amigos y compañeros de equipo. Extrañaremos profundamente a la estrella de Bafana Bafana y Mamelodi Sundowns. Que descanse en paz", expresó.

Adams era considerado uno de los futbolistas con mayor proyección de Sudáfrica. A lo largo de su carrera defendió los colores de Stellenbosch y Mamelodi Sundowns, club con el que conquistó la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Futbol y el campeonato de liga. Además, integró la selección que obtuvo el tercer lugar en la Copa Africana de Naciones de 2023.

En el Mundial de 2026 fue titular en el partido inaugural frente a México, disputado en el Estadio Azteca, y también vio acción en los encuentros ante República Checa, consolidándose como una de las figuras de Bafana Bafana.

Su fallecimiento ocurrió apenas unas semanas después de un duro golpe personal. El pasado 17 de junio, mientras participaba en la Copa del Mundo, recibió la noticia de la muerte de su abuela, Marianna Adams, quien falleció a los 72 años en un hospital de Stellenbosch.