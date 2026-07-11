Con el "Piojo" Alvarado: La Última Publicación de Jayden Adams, Jugador que Murió Tras Mundial

La muerte de Jayden Adamas se dio a conocer este sábado. El joven futbolista enfrentó a México en el partido inicial de la Copa del Mundo que se encuentra en desarrollo.

Esta fue la última publicación de Jayden Adams, quien fue hallado muertoJayden Adams, que acababa de disputar con Sudáfrica el Mundial 2026, fue hallado muerto. Foto: Instagram
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+