¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 8 del Tour de Francia?

El ciclista mexicano Isaac del Toro Romero, del equipo UAE Team Emirates, terminó la etapa 8 del Tour de Francia en el lugar 46, luego de recorrer los 180.4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac.

El trazo de este sábado 11 de julio de 2026 fue ganado por Tim Merlier, sin que represente un cambio en la clasificación general encabezada por Tadej Pogacar.

Se trató de una prueba técnicamente llana, a pesar de algunas subidas que fueron solventadas con suficiencia y del viento y el fuerte calor que azotaron la etapa.

Como ocurrió el viernes, al tratarse de un trazado plano, fue ideal para los velocistas, quienes tuvieron dos días para mostrar lo que traen en las piernas.

Isaac del Toro se mantiene en el podio

El Torito de Ensenada se mantuvo firme en el pelotón, bien encapsulado y protegiendo al líder de la cuadrilla, Tadej Pogacar, junto con sus compañeros del equipo emiratí.

El ciclista mexicano sigue en el tercer puesto de la clasificación general, el cual alcanzó tras la importante presentación en la etapa 6 en donde ayudó al esloveno a coronar el Tourmalet.

En las últimas dos etapas no hubo movimientos en la general y se espera que este domingo, con una etapa ondulada, los equipos hagan lo suficiente para guardar las posiciones.

Este 12 de julio, se disputará la etapa 9 de la Grande Boucle, con un recorrido de 185.5 kilómetros entre Malemort y Ussel, con dos puertos de tercera categoría a lo largo del trayecto.

La clasificación general después de la octava etapa del Tour de Francia quedó de la siguiente manera:

Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard.

Isaac del Toro.

Remco Evenepoel.

Juan Ayuso.

Merlier gana la etapa 8 del Tour de Francia 2026

El belga Tim Merlier, que ya había levantado los brazos la víspera en Burdeos, volvió a imponerse al esprint este sábado en la octava etapa del Tour de Francia, con final en Bergerac.

A pesar de encontrar cerrado el paso durante varios metros, el corredor del Soudal Quick-Step logró abrirse hueco en la llegada masiva para terminar superando al eritreo Biniam Girmay (NSN) y al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM).

Al término de un nuevo día de altas temperaturas, pero sin sustos para los primeros de la general, el esloveno Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.