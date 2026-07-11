¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 8 del Tour de Francia?

Este sábado, se corrió el trazo de Périgueux a Bergerac, una etapa plana con una longitud de 180.4 kilómetros de recorrido

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team EmiratesIsaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates, en su primer Tour de Francia. Foto: AFP

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La etapa 8 del Tour de Francia fue un reto para los velocistas. Isaac del Toro se mantiene en el podio, demostrando su fortaleza en el pelotón. Más detalles aquí.

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