Mueren Dos Monos Araña en el Zoológico de León, Guanajuato; Esto Sabemos

Por distintas razones médicas, dos monos araña perdieron la vida en el interior del Parque Zoológico de León, así lo dieron a conocer autoridades del lugar.

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Lucrecia, una mono araña de 40 años, fue sometida a eutanasia en el Zoológico de León. Conoce más sobre los desafíos médicos que enfrentan los animales.

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Dos Monos Araña Fallecen en el Zoológico de León Guanajuato