Mueren Dos Monos Araña en el Zoológico de León, Guanajuato; Esto Sabemos

El Parque Zoológico de León, Guanajuato informó sobre el fallecimiento de dos ejemplares de mono araña que se encontraban bajo su resguardo, así lo dieron a conocer las autoridades del recinto.

Uno de ellos, una hembra de nombre Lucrecia, fue sometida a eutanasia humanitaria luego de que su estado de salud se agravara a causa de una enfermedad inflamatoria intestinal que ya no respondía a los tratamientos médicos. El segundo ejemplar murió por complicaciones derivadas de un absceso ulcerado.

Los monos fallecidos, fueron Lucrecia con 40 años de edad y un mono araña de la isla de 8 años

De acuerdo a Diana Karen Casillas, directora del Zoológico de León, Lucrecia ya tenía 40 años de edad y contaba con una disminución de peso, además de que su esperanza de vida es de entre los 20 y 30 años de edad.

Zoológico de León / Facebook

Mientras que el otro ejemplar, el mono araña de la Isla, contaba con 8 años de vida, presentó el absceso en el cuello.

Además de estos casos hay un mono araña que tiene cáncer al igual que Tang, que en mayo le diagnosticaron cáncer de vejiga. El Zoológico cuenta con más de 1070 ejemplares y algunos de ellos ya tienen alguna condición congénita.

En el mes de mayo fallecieron una loba marina y una hembra de lobo canadiense

Con estos dos casos, Parque Zoológico de León acumula cinco fallecimientos de animales desde finales de mayo. Entre los antecedentes se encuentran la muerte de una loba marina durante su proceso de recuperación tras una evaluación médica y la de una hembra de lobo canadiense que sufrió complicaciones cardiacas durante una cirugía de esterilización.

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Personal del Zoológico ha señalado que todos los decesos estuvieron relacionados con enfermedades previas o complicaciones médicas presentadas durante su atención, descartando el maltrato animal.