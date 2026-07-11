Trabajador Cae de 10 Metros de Altura en una Obra de Construcción en Puebla

Cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el inmueble en el Barrio de Santiago de la capital poblana para atender al joven de 23 años de edad.

Trabajador Lesionado Caída 10 Metros Altura Obra Construcción Barrio de Santiago PueblaFoto: X @SSC_Pue

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Un joven de 23 años sufre una caída de 10 metros en una construcción en Puebla. Protección Civil y paramédicos brindaron atención urgente. Descubre los detalles de este accidente.

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