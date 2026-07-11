Trabajador Cae de 10 Metros de Altura en una Obra de Construcción en Puebla

La tarde de este sábado 11 de julio de 2026 un trabajador cayó de 10 metros de altura durante las obras de construcción en un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla.

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el lugar de los hechos, en el Barrio de Santiago, para atender al joven de 23 años de edad, quien terminó gravemente lesionado.

Cae trabajador de 10 metros de altura en el Barrio de Santiago de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 14:00 horas de este sábado cuando se reportó la caída de un trabajador en una obra de construcción ubicada en el Barrio de Santiago de la ciudad de Puebla.

Elementos de la Dirección de Protección Civil municipal acudieron al lugar de los hechos para auxiliar al joven de 23 años de edad, quien terminó gravemente lesionado tras el incidente.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria y realizaron un descenso con técnicas y equipo especializado de cuerdas, y posteriormente un traslado para recibir atención médica.

🚨 #EmergenciaAtendida



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió a un hombre de 23 años que sufrió una caída de aproximadamente 10 metros en una obra en construcción del Barrio de Santiago. pic.twitter.com/gmDHBn9Bca — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 11, 2026

Dan último adiós a policía que murió arrastrado por el Río Atoyac en Puebla

La mañana de este sábado se realizó el servicio fúnebre de Agustín Malo Martínez, policía municipal de Santa Clara Ocoyucan que falleció arrastrado por la corriente del río Atoyac.

El comandante murió en el cumplimiento de su deber, mientras auxiliaba a la población durante la inundación por el desbordamiento del afluente el pasado jueves 8 de julio.

Con información de N+

GMAZ