Colapsó Parte de la Ciclovía del Ecoparte Metropolitano de Puebla por Deslave

Derivado de las lluvias del pasado miércoles 8 de julio, se registró un deslave de tierra en ciclovía del Ecoparque Metropolitano de la ciudad de Puebla, a causa de la acumulación de agua.

La Coordinación de Protección Civil Estatal confirmó el deslizamiento de la tierra y colapso de la ciclovía. Acudieron para verificar el daño, e implementar una delimitación con malla para mitigar el peligro de usuarios del parque.

Cierran paso en ciclovía del Ecoparque Metropolitano por deslave

Con apoyo de la Policía Auxiliar de Puebla se restringió el acceso al punto donde la ciclovía del Ecoparque colapsó en un tramo de varios metros.

🚧 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación atendió un deslave de tierra en ciclovía del Ecoparque Metropolitano, a causa de la acumulación de agua.



🚫 Acceso restringido por @CAuxiliarGobPue



Siga las recomendaciones de las autoridades. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/4hnC4bnsTq — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 9, 2026

No se reportaron personas lesionadas por el deslave, y no habrá paso en la zona hasta nuevo aviso para evitar accidentes.

Regresa a niveles normales el caudal del Río Atoyac en Puebla

Luego del trágico accidente que cobró la vida de cuatro personas en el Río Atoyac, Protección Civil mantiene recorridos para vigilar el nivel del agua.

La noche del miércoles un oficial de la Policía de Santa Clara Ocoyucan auxilió a tres mujeres, sin embargo, los cuatro se perdieron en la corriente del río.

Los cuerpos de las personas femeninas fueron localizadas al siguiente día al interior de la patrulla sumergida en el agua, mientras que el uniformado fue localizado hasta la mañana de este viernes.

Con información de N+

JAPR