Colapsó Parte de la Ciclovía del Ecoparte Metropolitano de Puebla por Deslave

Con apoyo de la Policía Auxiliar de Puebla se restringió el acceso al punto para evitar accidentes.

No habrá paso hasta nuevo aviso en la zona.Foto: PC Estatal

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Tras el deslave en la ciclovía del Ecoparque Metropolitano de Puebla, Protección Civil delimita la zona. Acceso restringido para seguridad de los usuarios.

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