Detienen en Tlaxcala a Presunto Extorsionador Buscado por Autoridades de CDMX

En territorio tlaxcalteca fue localizado Raúl “N”, quien era buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por el delito de extorsión agravada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer que el sujeto, quien cuenta con una carpeta de investigación abierta en la capital del país, fue detenido en el municipio de Calpulalpan.

Detienen a Raúl “N” en Calpulalpan, Tlaxcala, buscado por extorsión en CDMX

Derivado de la denuncia, las autoridades de la capital del país realizaron labores de investigación y búsqueda, mediante las cuales lograron ubicar al imputado en el municipio de Calpulalpan.

Para llevar a cabo la detención, solicitaron apoyo de la Fiscalía de aquel estado, misma que implementó un operativo de inteligencia con elementos de la Policía de Investigación.

Tras encontrar y arrestar al sujeto, le informaron sobre los señalamientos en su contra, así como los derechos que le asisten como persona detenida.

Finalmente, el imputado fue entregado a elementos de la FGJ-CDMX, quienes lo trasladaron para ponerlo a disposición del juez de control que lo requiere, a fin que responda por el delito que se le imputa.

Localizan a hombre víctima de secuestro virtual en Izúcar de Matamoros, Puebla

El pasado 6 de julio la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que fue localizado exitosamente un hombre víctima de secuestro virtual en el municipio poblano de Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con la información recabada, familiares de la víctima recibieron llamadas en las que un sujeto aseguró tenerla privada de la libertad y exigió 50 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.

Mediante amenazas y presión psicológica, los responsables lograron que se realizaran depósitos por una cantidad total de 15 mil pesos.

La víctima recibió una llamada en la que le hicieron creer que su línea telefónica estaba clonada y debía ser verificada. A través de engaños, los responsables la mantuvieron incomunicada, en línea telefónica y desplazándose por distintos puntos del municipio, mientras obtenían datos de sus familiares para continuar con la extorsión.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ