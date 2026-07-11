Detienen en Tlaxcala a Presunto Extorsionador Buscado por Autoridades de CDMX

Las fiscalías de ambas entidades federativas implementaron un operativo en el municipio tlaxcalteca de Calpulalpan para arrestar a Raúl "N".

Detenido Raúl N en Calpulalpan Tlaxcala Buscado por Extorsión en CDMXFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Operativo conjunto en Tlaxcala logra la captura de Raúl 'N', presunto extorsionador buscado por la FGJ-CDMX. Conoce cómo se llevó a cabo esta detención clave.

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