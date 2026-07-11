Caen Mandos de Seguridad Pública de Zacapu por Ataque contra Guardia Civil en Michoacán

El director y subdirector de Seguridad Pública de Zacapu, Michoacán, son investigados por su participación en la emboscada donde murieron cinco policías

Los altos mandos de Seguridad Pública de Zacapu fueron detenidos en MichoacánFoto: Archivo
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