Caen Mandos de Seguridad Pública de Zacapu por Ataque contra Guardia Civil en Michoacán

El director y el subdirector de Seguridad Pública del municipio de Zacapu, Michoacán, fueron detenidos este viernes por su presunta participación en la emboscada donde murieron cinco elementos de la Guardia Civil en la comunidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen.

De acuerdo con los primeros reportes, los detenidos fueron identificados como Raúl “N” y Jorge Antonio “N”, director y subdirector de Seguridad Pública de Zacapu, respectivamente.

Las autoridades confirmaron que sus capturas fueron realizadas en el municipio donde desempeñaban sus funciones gracias a un operativo en conjunto. En el despliegue de seguridad participaron instituciones como la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

También se sumaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

¿De qué acusan a los mandos de la SSP de Zacapu, Michoacán?

Luego de su detención, los mandos policiacos fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que se encargará de definir su situación jurídica conforme a derecho.

Ambos mandos policiales son investigados por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado durante el ataque a los guardias civiles.

El ataque a los integrantes de la Guardia Civil de Nahuatzen, Michoacán, ocurrió el 10 de junio del 2026, cuando alrededor de las 15:00 horas, un convoy fue emboscado por un grupo de civiles armados mientras realizaba recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la localidad de La Mojonera.

Los elementos policiales alcanzaron a solicitar apoyo por radiofrecuencia durante la agresión. Por está razón llegaron refuerzos, sin embargo, ya era muy tarde. Debido a que en la balacera dejó cinco elementos fallecidos y cinco lesionados.

La Fiscalía identificó formalmente a los agentes caídos como:

Porfirio Rodríguez Briseño

Brandon Josué Zamora Torres

Francisco Javier Otero Damas

Jonatán Mondragón Servín

Mateo Valdez Abarca

EPP