Investigan Hallazgo de Hombre Sin Vida en Departamento de Mitras Centro en Monterrey

Autoridades estatales y municipales investigan la muerte de un hombre que fue localizado sin vida al interior de un departamento ubicado en la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey. El reporte fue recibido la tarde de este viernes 10 de julio, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y de investigación hasta un complejo departamental situado sobre la avenida Paseo de los Leones número 608, a la altura de la calle Ojinaga.

Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía de Monterrey acordonaron el área para resguardar la escena, mientras se iniciaban las primeras diligencias relacionadas con el caso.

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Posteriormente, al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia, quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. De acuerdo con información preliminar proporcionada por fuentes de seguridad, la persona localizada sin vida es un hombre de entre 55 y 58 años de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni han informado cuánto tiempo tenía de haber fallecido. La información inicial no precisa si el cuerpo presentaba o no huellas de violencia, por lo que se permanece bajo investigación.

Las autoridades señalaron que la causa de la muerte permanecerá reservada hasta que se practique la autopsia de ley, procedimiento que permitirá determinar con mayor precisión las circunstancias del fallecimiento. Se esperaba la llegada de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para realizar el procesamiento de la escena, efectuar el levantamiento de evidencias y continuar con las investigaciones correspondientes dentro del departamento.

El inmueble permaneció bajo resguardo mientras los criminólogos desarrollaban los trabajos periciales como parte de la investigación.

Continúan las investigaciones

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer qué originó la muerte del hombre ni las condiciones en las que fue encontrado al interior del departamento. Este caso representa el segundo hallazgo de una persona sin vida registrado durante este viernes 10 de julio bajo circunstancias similares.

Las investigaciones continúan por parte de las autoridades, quienes serán las encargadas de determinar la causa del fallecimiento y establecer qué fue lo que ocurrió en este departamento de la colonia Mitras Centro, en Monterrey.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

RR