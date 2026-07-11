Investigan Hallazgo de Hombre Sin Vida en Departamento de Mitras Centro en Monterrey

Autoridades investigan la muerte de un hombre localizado sin vida dentro de un departamento en la colonia Mitras Centro, en Monterrey. Las causas del fallecimiento permanecen bajo investigación.

Autoridades investigan la muerte de hombre en la colonia Mitras CentroFoto: N+

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Autoridades en Monterrey investigan la muerte de un hombre encontrado en Mitras Centro. ¿Qué sucedió en este complejo habitacional? La investigación sigue en curso.

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