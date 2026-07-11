Localizan Pipa Abandonada con Presunto Combustible Clandestino Autopista Torreón-Saltillo

Elementos de la Guardia Nacional localizaron una pipa abandonada con capacidad de 45 mil litros en la autopista Torreón-Saltillo.

Localizan Pipa Abandonada con Presunto Combustible Clandestino Autopista Torreón-SaltilloFoto: N+

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¡Impactante hallazgo! Una pipa de 45 mil litros fue encontrada abandonada en la autopista Torreón-Saltillo. La Guardia Nacional investiga su uso para combustible clandestino. ¿Qué más descubrirán?

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