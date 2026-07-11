Localizan Pipa Abandonada con Presunto Combustible Clandestino Autopista Torreón-Saltillo
Elementos de la Guardia Nacional localizaron una pipa abandonada con capacidad de 45 mil litros en la autopista Torreón-Saltillo.
Foto: N+
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¡Impactante hallazgo! Una pipa de 45 mil litros fue encontrada abandonada en la autopista Torreón-Saltillo. La Guardia Nacional investiga su uso para combustible clandestino. ¿Qué más descubrirán?
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PorRedacción N+
Elementos de la Guardia Nacional aseguraronunapipa que presuntamente era utilizada para el abastecimientoclandestino de combustible. La unidad, con una capacidad aproximada de 45 mil litros, fue localizada sobre la autopista Torreón-Saltillo, a la altura del ejido Paila.
De acuerdo con las autoridades, el autotanquese encontraba abandonado, por lo que no hubo personas detenidas. Además, se informó que estaba cargado aproximadamente a la mitad de su capacidad.
La pipa fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con actividades ilícitas.
Aseguran pipa con combustible y tres vehículos en operativo sobre la Saltillo-Torreón
Otro decomiso en el estado se registró el 17 de junio cuando elementos de la FGR con apoyo de la Guardia Nacional División Carreteras, aseguraron una pipacon aproximadamente 45 mil litros de combustible y tresvehículos durante un operativo realizado en las inmediaciones del ejidoElDorado sobre la carreteralibreSaltillo-Torreón.
Tanto la pipa como los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras la FGR continuó con las indagatorias para identificar a los responsables y determinar el origen del combustible.