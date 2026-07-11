Localizan Pipa Abandonada con Presunto Combustible Clandestino Autopista Torreón-Saltillo

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron una pipa que presuntamente era utilizada para el abastecimiento clandestino de combustible. La unidad, con una capacidad aproximada de 45 mil litros, fue localizada sobre la autopista Torreón-Saltillo, a la altura del ejido Paila.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Guardia Nacional Asegura Pipa con Presunto Combustible Ilegal en Autopista Torreón-Saltillo

De acuerdo con las autoridades, el autotanque se encontraba abandonado, por lo que no hubo personas detenidas. Además, se informó que estaba cargado aproximadamente a la mitad de su capacidad.

La pipa fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con actividades ilícitas.

Aseguran pipa con combustible y tres vehículos en operativo sobre la Saltillo-Torreón

Otro decomiso en el estado se registró el 17 de junio cuando elementos de la FGR con apoyo de la Guardia Nacional División Carreteras, aseguraron una pipa con aproximadamente 45 mil litros de combustible y tres vehículos durante un operativo realizado en las inmediaciones del ejido El Dorado sobre la carretera libre Saltillo-Torreón.

Noticia relacionada: Aseguran Pipa con 45 Mil Litros de Combustible en Carretera Saltillo-Torreón

Tanto la pipa como los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras la FGR continuó con las indagatorias para identificar a los responsables y determinar el origen del combustible.