Aseguran Pipa con 45 Mil Litros de Combustible en Carretera Saltillo-Torreón

Elementos de la FGR aseguraron una pipa cargada con 45 mil litros de combustible y tres vehículos en la carretera libre Saltillo-Torreón.

Aseguran Pipa con 45 Mil Litros de Combustible en Carretera Saltillo-TorreónFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante operativo en Saltillo-Torreón: aseguran pipa con 45 mil litros de combustible ilegal. Autoridades investigan el origen y responsables de este delito.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+