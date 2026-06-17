Aseguran Pipa con 45 Mil Litros de Combustible en Carretera Saltillo-Torreón

Elementos de la Fiscalía de Saltillo (FGR), en coordinación con personal de la Guardia Nacional División Carreteras, aseguraron una pipa cargada con aproximadamente 45 mil litros de combustible, así como tres vehículos particulares, durante un operativo realizado en las inmediaciones del ejido El Dorado, sobre la carretera libre Saltillo-Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades detectaron una unidad tipo pipa conectada de manera clandestina a un ducto de hidrocarburos mediante un sistema de bombeo de presión utilizado para la extracción de combustible. Al momento de la intervención, la cisterna se encontraba llena a su máxima capacidad.

En el lugar también fueron localizados tres vehículos particulares que presuntamente brindaban apoyo a la operación ilícita-

Tras el aseguramiento, las unidades quedaron bajo resguardo de las autoridades estatales y federales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del combustible y deslindar responsabilidades.

La FGR mantiene abierta una carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con el robo y transporte ilegal de hidrocarburos, en tanto continúan las diligencias para identificar a los responsables de estos hechos.

Este operativo forma parte de las acciones permanentes de vigilancia y combate al robo de combustible que realizan las autoridades estatales en distintos puntos del estado de Coahuila.

Aseguran pipa con combustible ilícito en la carretera Torreón-Saltillo

El pasado 12 de junio, una pipa que transportaba más de 30 mil litros de combustible de procedencia presuntamente ilícita fue sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Mimbre, en el municipio de General Cepeda.

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Durante la inspección, las autoridades localizaron documentación presuntamente falsa en la cabina del vehículo. Tanto el autotanque como el combustible quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.