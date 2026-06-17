Atacan con Arma Blanca a Adolescente de 13 Años Durante Riña en Saltillo

Una riña registrada en un sector de tejabanes de la colonia María de León en Saltillo, dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto habría iniciado por la presunta disputa de una bocina y memorias usb, en el que un sujeto habría agredido con un arma blanca a un adolescente de 13 años y a una mujer de 30, ocasionándoles heridas en las piernas.

Vecinos de la calle Abraham Cepeda alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados y los trasladaron a un hospital, mientras que elementos policiacos realizaron recorridos en la zona sin lograr la detención del presunto responsable.

Muere hombre luego de ser apuñalado durante riña en Saltillo

Un hombre perdió la vida tras ser apuñalado durante una riña registrada la noche del 12 de junio en la colonia Bellavista en Saltillo. De acuerdo con los reportes, la víctima fue confrontada por tres sujetos debido a un presunto robo, lo que derivó en una pelea. Durante el altercado recibió una herida con arma blanca-

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Tras los hechos, fueron detenidos Mauricio "N", así como Sergio Blas "N" y José Marcelo "N", quienes presuntamente participaron en la agresión. Los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.