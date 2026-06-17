Atacan con Arma Blanca a Adolescente de 13 Años Durante Riña en Saltillo

Un adolescente de 13 años fue atacado con un arma blanca durante una riña en la colonia María de León.

Atacan con Arma Blanca a Adolescente de 13 Años Durante Riña en SaltilloFoto: N+

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Saltillo en alerta: un menor y una mujer resultan heridos tras una disputa por una bocina y USB. Conoce los detalles de este violento enfrentamiento.

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