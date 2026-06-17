Agreden con Machete a Hombre en Nava; Resulta Herido en la Oreja

Un hombre resultó herido en la oreja izquierda tras ser atacado con un machete en Nava, Coahuila.

Agreden con Machete a Hombre en Nava; Resulta Herido en la OrejaFoto: N+

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Impactante ataque en Nava: un hombre de 47 años fue herido en la oreja con un machete. La policía investiga al agresor. Conoce más sobre este caso.

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