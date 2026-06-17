Agreden con Machete a Hombre en Nava; Resulta Herido en la Oreja

Autoridades de la Fiscalía del Estado investigan el caso de un hombre de 47 años quien sufrió una lesión en una de sus orejas durante una agresión registrada en el municipio de Nava, Coahuila.

El hombre presentaba una herida en el lóbulo de la oreja izquierda, presuntamente ocasionada por un machete durante un ataque, la víctima fue traslada al hospital de zona 11 del IMSS en Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Santa Gertrudis en la colonia Manantial de Nava, donde la víctima habría sido agredida por otro individuo armado con un machete.

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Elementos de la policía tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar la identidad del responsable quien hasta el momento no ha sido detenido.

Se informó que el estado de salud del afectado se reporta como estable y fuera de peligro.

Hombre amenaza con machete a policías en Torreón

Una pareja fue detenida en Torreón luego de protagonizar un altercado con elementos del Grupo de Reacción Torreón. De acuerdo con el reporte, ambos reaccionaron de forma agresiva ante la presencia de los oficiales y uno de ellos presuntamente utilizó un machete para amenazarlos, por lo que fueron asegurados en el lugar.

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Tras la detención, las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes y detectaron que el hombre podría estar relacionado con un robo ocurrido días antes en una vivienda de la colonia Rincón La Merced. Tanto él como su acompañante quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinaría su situación legal.