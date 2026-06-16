Simas Torreón informó que, a partir de este martes 16 de junio, la bomba número 85, ubicada en la colonia Alamedas, será sometida a trabajos de mantenimiento correctivo.

Estas labores ocasionará baja presión y falta de agua en algunos puntos de las colonias:

Alamedas

Jacarandas

El Roble

Villas San Isidro

Paraíso del Nazas

Ampliación Margaritas

El Tajito

Las afectaciones no se presentarán de manera generalizada, ya que de parte de estos sectores reciben suministro de agua potable de las bombas 29,35, 26 R, las cuáles se encuentran operando con normalidad.

Simas Torreón implementará un plan emergente de abastecimiento de agua potable, mediante pipas para atender a los usuarios que se vean afectados.

El organismo operador pone a disposición de las y los usuarios las líneas de whatsapp 870 171 41 91, call center 871 690 95 95, conmutado 871 749 17 00.

Denuncian desabasto de agua en colonias de Torreón

El pasado 16 de mayo, habitantes del sector Tecnológico de Torreón denunciaron que desde hace varios días han enfrentado problemas con el suministro de agua. Más de 20 viviendas de la zona han tenido que contratar pipas para cubrir sus necesidades básicas.

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Mencionaron que en una ocasión permanecieron hasta una semana sin recibir el servicio. Aunque la situación fue reportada al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), el problema no fue resuelto de manera oportuna.

Ante esta situación, los vecinos se organizaron para contratar pipas y abastecer sus tinacos, con el fin de reducir los costos del servicio. Este sector se suma a otras colonias de Torreón que han reportado problemas de desabasto de agua.