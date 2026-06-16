Anuncian Baja Presión y Posibles Cortes de Agua en Colonias de Torreón

Simas Torreón informó que siete colonias de Torreón presentará baja presión de agua debido a trabajos de mantenimiento en la bomba 85.

Anuncian Baja Presión y Posibles Cortes de Agua en Colonias de TorreónFoto: N+

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¡Atención Torreón! Simas anuncia baja presión y cortes de agua en 7 colonias por mantenimiento. Conoce las zonas afectadas y cómo se atenderá la situación.

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