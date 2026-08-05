Internacional

Portugal Desarticula Banda del Narco y Decomisa 5 Toneladas de Cocaína

La investigación se inició como parte de una cooperación policial internacional, en colaboración con el Reino Unido y España

PortugalEn el navío identificaron también "varios objetos" usados para la navegación y el transporte de droga. Foto: Ilustrativa | Facebook | Autoridade Marítima Nacional.

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La Policía portuguesa, en colaboración internacional, intercepta navío con 5 toneladas de cocaína. Tres detenidos y un operativo en condiciones extremas.

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