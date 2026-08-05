Tráfico vehicular

Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 5 de Agosto del 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del díaLos tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día. Foto: N+

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Si planeas cruzar a EUA hoy, estos son los tiempos de espera en los puentes de Ciudad Juárez, Chihuahua, a El Paso, Texas.

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