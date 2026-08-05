Balaceras

Atacan a Policías Estatales en Aldama, Chihuahua; Despliegan Operativo con Helicóptero

Policías estatales sufren ataque armado durante persecución en Aldama. Agresores huyen tras lanzar ponchallantas; despliegan búsqueda en la región.

Elementos de la SSPE fueron atacados a balazos durante una persecución en Aldama.Elementos de la SSPE fueron atacados a balazos durante una persecución en Aldama. Foto: N+

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Policías estatales son atacados, en Aldama, durante una persecución que terminó con un operativo aéreo; Los agresores lograron escapar.

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