Atacan a Policías Estatales en Aldama, Chihuahua; Despliegan Operativo con Helicóptero

Una persecución que incluyó disparos y el uso de ponchallantas se registró en el municipio de Aldama, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) intentaran interceptar un vehículo sospechoso en uno de los accesos a la localidad.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, los agentes detectaron la unidad durante un recorrido de vigilancia. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes aceleraron para intentar escapar, lo que dio inicio a una persecución.

Durante el seguimiento, uno de los tripulantes del vehículo presuntamente sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los elementos estatales, quienes respondieron a la agresión conforme al protocolo.

En su intento por evadir a las autoridades, los presuntos responsables arrojaron 'ponchallantas' sobre la carretera, lo que provocó daños en la patrulla oficial y obligó a los agentes a detener la persecución.

SSPE despliega operativo con apoyo aéreo

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la unidad oficial recibió impactos de bala; sin embargo, ninguno de los policías resultó lesionado durante el enfrentamiento.

Tras el ataque, los agresores lograron escapar, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en la región con la participación de elementos estatales y el apoyo de un helicóptero.

Además, las autoridades utilizan las herramientas de la Plataforma Centinela para dar seguimiento al vehículo y a las personas involucradas en la agresión.

Hasta el momento, la SSPE informó que no se reportan personas detenidas ni aseguramientos relacionados con estos hechos, mientras las labores de búsqueda continúan en el municipio de Aldama y sus alrededores.