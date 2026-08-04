Balaceras

Asesinan a Balazos a ‘El Diablo’ en la Colonia Benito Juárez de Irapuato; Esto se Sabe

Un hombre llamado Alejandro, mejor conocido como ´El Cholo´ o ´El Diablo´ fue asesinado a balazos en calles de la colonia Benito Juárez en Irapuato, Guanajuato.

Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Benito Juárez de Irapuato; Tenía Entre 35 y 40 Años.Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Benito Juárez de Irapuato; Tenía Entre 35 y 40 Años. Foto: N+

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Un hombre llamado Alejandro, mejor conocido como ´El Cholo´ o ´El Diablo´ fue asesinado a balazos en calles de la colonia Benito Juárez en Irapuato, Guanajuato.

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