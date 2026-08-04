Asesinan a Balazos a ‘El Diablo’ en la Colonia Benito Juárez de Irapuato; Esto se Sabe

Un hombre identificado como Alejandro, conocido como “El Cholo” y/o “El Diablo”, quien contaba con dos procesos judiciales relacionados con delitos contra la salud, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 3 de agosto.

El ataque armado se registró mientras se encontraba sentado en la vía pública, conversando con varios sujetos frente a un domicilio ubicado en la calle José María Maciel, casi esquina con Rafael Abascal, en la colonia Benito Juárez, en Irapuato.

La víctima se llamaba Alejandro y le decían ´El Cholo´ o ´El Diablo´

De acuerdo con testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta ingresaron a la vía, se detuvieron frente al grupo y uno de ellos descendió, sacó un arma de fuego y disparó al menos cuatro veces directamente contra Alejandro, de entre 35 y 40 años.

Después de la agresión, los presuntos responsables escaparon a toda velocidad del lugar, mientras que vecinos que presenciaron el ataque solicitaron auxilio al 911.