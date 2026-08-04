Muere Exelemento de la Guardia Civil Tras Ser Víctima de un Ataque Armado en Veracruz

La madrugada de este martes 4 de agoosto se informó acerca del fallecimiento en las instalaciones del Hospital General Córdoba Yanga, del exelemento de la extinta Fuerza Civil que fue herido en un ataque armado en la comunidad Río Seco, municipio de Amatlán de los Reyes.

Se trata de Abi Israel "N" conocido con el alias de "El Munrra", quien permanecía bajo atención médica luego de haber recibido múltiples impactos de arma de fuego el pasado domingo cuando se encontraba al interior de un establecimiento comercial en la zona centro del estado de Veracruz.

Cómo se dio a conocer oportunamente el pasado domingo 2 de agosto cuando ocurrieron los hechos, los reportes un grupo armado ingresó al negocio de micheladas donde abrieron fuego en su contra para después escapar con rumbo desconocido.

Aunque las autoridades montaron un operativo de búsqueda para dar con él o los responsables, pero no hubo detenidos vinculados a este hecho violento. Señalan que la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes para intentar esclareces este suceso que causó alarma entre los habitantes de Amatlán en la región de las Altas Montañas de Veracruz.

Tras confirmarse la muerte del exelemento policiaco en las instalaciones del Hospital General Córdoba-Yanga, las autoridades ministeriales fueron notificadas para llevar a cabo las diligencias, incluyendo el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.

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