Seguridad

Muere Exelemento de la Guardia Civil Tras Ser Víctima de un Ataque Armado en Veracruz

Muere Exelemento de la Guardia Civil Víctima de Ataque Armado en Veracruz; Estaba Hospitalizado

Muere exelemento de la extinta Guardia Civil luego de ser víctima de un ataque armadoMuere exelemento de la extinta Guardia Civil luego de ser víctima de un ataque armado. Foto: N+

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Fallece exelemento de la Guardia Civil tras ataque armado en Amatlán, Veracruz. Las autoridades investigan el violento suceso.

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