Denuncian Presuntos Asaltos en Instalaciones de una Gasolinera en Guanajuato; Esto Sabemos

Conductores en Salamanca denunciaron una serie de asaltos a mano armada registrados en una gasolinera ubicada en el kilómetro 2.84 de la carretera federal 45.

En donde tanto choferes como despachadores habrían sido despojados del efectivo obtenido durante la jornada por sujetos armados que arriban al establecimiento y huyen tras cometer los robos.

Los asaltos fueron grabados y compartidos en redes sociales

Los hechos quedaron documentados en videograbaciones difundidas por las propias víctimas; la inquietud de los habitantes se centra en el riesgo permanente para quienes laboran o utilizan diariamente este servicio.

Foto: N+

Por lo que exigen a las autoridades reforzar los patrullajes, incrementar los recorridos policiacos en la zona y mantener vigilancia en los accesos a la gasolinera a fin de disuadir nuevos ataques.

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Mientras que, hasta el momento, no se ha confirmado si los hechos han sido formalmente denunciados ante el ministerio público ni se ha reportado la detención de personas relacionadas con estos delitos.