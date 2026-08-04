Seguridad

Denuncian Presuntos Asaltos en Instalaciones de una Gasolinera en Guanajuato; Esto Sabemos

Conductores denunciaron haber sido asaltados en una gasolinera ubicada en un tramo de la carretera federal 45 en Salamanca, trabajadores también han sido víctimas.

Denuncian Gasolinera Donde Asaltan en la Carretera Federal 45 en Salamanca.Denuncian Gasolinera Donde Asaltan en la Carretera Federal 45 en Salamanca. Foto: N+

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Conductores denunciaron haber sido asaltados en una gasolinera ubicada en un tramo de la carretera federal 45 en Salamanca, trabajadores también han sido víctimas.

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