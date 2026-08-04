Seguridad

Dos Tomas Clandestinas de Hidrocarburo y Un Túnel de 30 Metros Fueron Encontrados en Celaya

Elementos de Seguridad Física de PEMEX localizaron en la zona industrial de Crespo en Celaya, un túnel de 30 metros de largo y dos tomas clandestinas de hidrocarburo.

Dos Tomas Clandestinas y Un Túnel de 30 Metros Fueron Encontrados en Celaya.Dos Tomas Clandestinas y Un Túnel de 30 Metros Fueron Encontrados en Celaya. Foto: Seguridad Física PEMEX

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Elementos de Seguridad Física de PEMEX localizaron en la zona industrial de Crespo en Celaya, un túnel de 30 metros de largo y dos tomas clandestinas de hidrocarburo.

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