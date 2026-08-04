Dos Tomas Clandestinas de Hidrocarburo y Un Túnel de 30 Metros Fueron Encontrados en Celaya

En la zona Industrial de Crespo en Celaya, Guanajuato, autoridades de distintas corporaciones realizaron un operativo tras la denuncia de un fuerte olor a gasolina.

Por lo que elementos de Seguridad Física de PEMEX, de la Guardia Nacional y de Logística de PEMEX, acudieron al lugar indicado.

Desde su llegada pudieron detectar el olor al combustible, descubriendo un centro de acopio y un túnel de 30 metros de largo que atravesaba una calle.

También se hallaron dos tomas clandestinas, por lo que todo fue clausurado y se le dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Foto: N+

Agentes estatales acudieron al domicilio en donde comenzaron a recabar pesquisas para dar apertura a una carpeta de investigación.

En Cortazar también encuentran un centro de acopio de gasolina

De igual manera, en la comunidad de La Huerta en el municipio de Cortazar, se logró detectar, clausurar y destruir un centro de acopio de gasolina.

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Hasta el momento no se ha dado a conocer la cantidad de hidrocarburo asegurada, ni sobre personas detenidas por los hechos.