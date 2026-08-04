Súper Bacteria Mortal También se Aloja en Alimentos y Agua: Esto Descubrió Investigador

Una investigación del Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que la bacteria Acinetobacter baumannii —conocida por infectar a personas en hospitales y causar la muerte de pacientes en terapia intensiva— también está presente en alimentos y agua.

De acuerdo con información publicada en Gaceta UNAM, esta súper bacteria mortal se hospeda en más de 95 fuentes diferentes y afecta a alrededor de 30 especies de animales, además de plantas, agua y alimentos.

Aquí te contamos los detalles del hallazgo de investigadores de la Máxima Casa de Estudios respecto a la Acinetobacter baumannii, que además es resistente a antibióticos.

Investigación internacional de vanguardia

Santiago Castillo Ramírez, investigador del CCG campus Morelos, encabezó el análisis de 23 mil 205 genomas de esa bacteria en bases de datos públicos de alta calidad, acumulados durante 40 años y provenientes de 106 países de siete continentes.

La UNAM indicó que para lograr esta investigación internacional de vanguardia, el biólogo y doctor en Ciencias Bioquímicas y cinco colaboradores del Centro de Ciencias Genómicas utilizaron el GenBank del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos, que es la base de datos pública más grande del mundo sobre secuencias de ADN y ARN.