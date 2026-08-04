Salud

Súper Bacteria Mortal También se Aloja en Alimentos y Agua: Esto Descubrió Investigador

Conoce aquí detalles de la investigación encabezada por investigador de la UNAM sobre la bacteria Acinetobacter baumannii

Especialista prepara placas de Petri para un análisis de bacteria en Riga, en junio 2011. Foto: Reuters | ArchivoEspecialista prepara placas de Petri para un análisis de bacteria en Riga, en junio 2011. Foto: Reuters | Archivo

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La bacteria mortal Acinetobacter baumannii, antes solo en hospitales, ahora se aloja en alimentos y agua. Investigadores de la UNAM analizan su transmisión entre especies. ¿Estamos preparados?

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