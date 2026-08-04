Seguridad

Detienen a Extrabajador por Presunto Asalto a Taquería en Piedras Negras, Coahuila

La FGEC investiga el violento asalto a una taquería de Piedras Negras, donde se logró la detención del presunto responsable

La FGEC investiga el violento asalto a una taquería de Piedras Negras, donde se logró la detención del presunto responsableDetienen a supuesto extrabajador como presunto responsable de asalto a taquería en Piedras Negras. Foto: N+

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Detienen a supuesto extrabajador como presunto responsable de asalto a taquería en Piedras Negras

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