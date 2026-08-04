Detienen a Extrabajador por Presunto Asalto a Taquería en Piedras Negras, Coahuila

Después de tomar conocimiento de un violento asalto en el restaurante Taquito Express, en Piedras Negras, los elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) iniciaron las investigaciones y lograron la detención de un hombre identificado como Cristian "N", señalado como presunto responsable del violento asalto cometido en el restaurante ubicado sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño, en la colonia Don Antonio.

Los hechos fueron reportados cerca de las 11:00 horas de este 3 de agosto del 2026, cuando se alertó a las corporaciones de seguridad sobre un robo con violencia en el establecimiento.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar, donde iniciaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El presunto responsable del asalto sería un extrabajador de la taquería

Durante las investigaciones surgió la línea de que el presunto responsable sería un extrabajador del negocio. De acuerdo con la información recabada, durante el atraco fue sustraída una cantidad aproximada de 20 mil pesos en efectivo.

Agentes de la FGEC lograron ubicar y detener a Cristian "N" en el sector Acoros, quien quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, las investigaciones continúan por parte del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica del detenido durante las próximas horas.