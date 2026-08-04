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Calor Rompe Récord y Cobra Vidas: Han Muerto Personas y Leonas por Altas Temperaturas

El calor en Corea del Sur ha causado la muerte de 19 personas en lo que va de año; En Tokio, tres leonas murieron por un posible golpe de calor

Personas se cubren del intenso calor en Corea del SurPersonas se cubren del intenso calor en Corea del Sur. Foto: AFP

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Incendios y olas de calor: el mundo enfrenta temperaturas extremas. Conoce cómo estos fenómenos están impactando vidas y ecosistemas globalmente.

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