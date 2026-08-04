Calor Rompe Récord y Cobra Vidas: Han Muerto Personas y Leonas por Altas Temperaturas

Durante la última semana se ha sentido un intenso calor en varios países. En Corea del Sur ha causado la muerte de 19 personas en lo que va de año, según informó el martes una agencia gubernamental de salud, mientras el país soporta una ola de calor abrasador.

Un total de 2,221 personas sufrieron enfermedades relacionadas con el calor entre el 15 de mayo y el 3 de agosto; de ellas, 19 fallecieron, indicó la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea.

El presidente Lee Jae-myung solicitó anteriormente a las autoridades que reforzaran el apoyo a los afectados por la actual ola de calor, que ha alcanzado niveles récord.

Asimismo, toda la ciudad de Seúl permaneció el martes bajo la alerta de calor de máximo nivel, la cual se emite cuando se prevé que el índice de calor alcance los 38 °C o que las temperaturas suban a 39 °C o más.

Mueren leonas por golpe de calor

En Tokio, tres leonas murieron por un posible golpe de calor, en el Parque Zoológico de Tama, se trata de las primeras muertes relacionadas con el calor entre la población de leones del recinto en sus 62 años de historia.

Las leonas, de 3, 11 y 15 años y todas nacidas en el zoológico, presentaban signos de deshidratación grave y fallo multiorgánico en los exámenes "post mortem", aunque la causa exacta de las muertes sigue bajo investigación, informó el zoológico en un comunicado de prensa divulgado esta semana.

Cuando las temperaturas en Tokio se dispararon repentinamente a mediados de julio, la mayoría de los 16 leones del zoológico comenzó a perder el apetito y se mostró aletargada hasta el punto de necesitar tratamiento, según el recinto. Aunque algunos se recuperaron, el estado de otros empeoró y desarrollaron síntomas graves, como la incapacidad para mantenerse en pie y la pérdida del conocimiento.

"Ningún otro animal ha mostrado signos de enfermedad, pero el personal está cuidando a los animales con más atención que antes", dijo un responsable del zoológico de Tama.

Austria bate su propio récord de calor

Austria, ha batido su récord absoluto de calor con 40.8°C medidos en la estación de Viena-Stammersdorf, anunció el martes el servicio meteorológico GeoSphere Austria.

Esta cifra supera el anterior récord nacional de 40.5 °C registrado el 8 de agosto de 2013 en la estación de Bad Deutsch-Altenburg, en el este del país.

El calor extremo, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana, ha resecado la vegetación y los suelos en el continente europeo, aumentando el riesgo de incendios.

Calor en Atenas

Los bomberos al oeste de Atenas se apresuraron a aprovechar una pausa en los fuertes vientos, y trabajaron el martes para reforzar las líneas de contención mientras los meteorólogos advertían que en los próximos días volverían ráfagas más intensas y temperaturas más altas.

Varios incendios que arrasaron comunidades montañosas y zonas costeras al oeste de la capital griega quedaron bajo control durante la noche. Aviones y helicópteros arrojaron agua dentro de los perímetros contenidos durante la mañana, apagando focos activos mientras los vientos se mantenían en calma.

El ejército desplegó maquinaria de orugas para abrir cortafuegos en las laderas calcinadas, mientras unidades especializadas avanzaban a pie hacia zonas boscosas para extinguir brasas humeantes antes de que pudieran reavivarse.

Arrestan a sospechosos de provocar incendio forestal en Washington

Un hombre de Spokane, Washington, fue arrestado y acusado de haber provocado uno de los tres devastadores incendios forestales que están arrasando la región.

La policía del condado Spokane informó que Aaron F. Farinacci, de 37 años, fue arrestado el lunes y acusado de incendio provocado en relación con el fuego Old Trails, el más grande de los que hay activos en torno a Spokane. Se le impuso una fianza de 1 millón de dólares.

En conjunto, los incendios han destruido al menos 700 edificios y obligaron a unas 67,000 personas a evacuar en torno a la segunda ciudad más grande del estado. Las autoridades no han indicado una posible causa de los otros dos incendios.

Los incendios forestales en el área de Spokane estaban completamente fuera de control, dijeron funcionarios de bomberos el lunes.

Con información de N+, Reuters, AP y AFP.

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