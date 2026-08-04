Suman 19 Muertes por Golpe de Calor en Mexicali; Temperatura Superan los 50 grados

El calor extremo continúa dejando consecuencias fatales en Mexicali, donde ya suman 19 personas fallecidas por golpe de calor en lo que va de la temporada, de acuerdo con información de autoridades federales de Salud.

La cifra se registra mientras el municipio permanece bajo alerta sanitaria estatal por las altas temperaturas, ante los riesgos que representan principalmente para personas en situación de calle, adultos mayores, trabajadores expuestos al sol y otros sectores vulnerables.

Mexicali supera nuevamente los 50 grados

Además de las afectaciones a la salud, las temperaturas registradas durante el verano de 2026 continúan alcanzando niveles extremos en la capital de Baja California.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo Mexicali alcanzó una temperatura máxima de 50.3 grados centígrados.

Previamente, el 1 de agosto, el termómetro llegó hasta los 51.4 grados centígrados, estableciendo un nuevo récord de temperatura máxima para esa fecha y convirtiéndose en uno de los registros más elevados en lo que va del año.

Continúa alerta sanitaria por altas temperaturas

Ante las condiciones meteorológicas, autoridades de Salud mantienen la alerta sanitaria y reiteraron el llamado a la población para reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantenerse hidratado constantemente, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar realizar actividades físicas intensas al aire libre y permanecer, en la medida de lo posible, en espacios frescos o con sombra.

También se recomendó utilizar los puntos de hidratación y albergues habilitados en Mexicali, especialmente en el caso de personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Los pronósticos indican que las temperaturas extremas continuarán durante los próximos días, por lo que las autoridades pidieron no minimizar síntomas relacionados con el golpe de calor y solicitar atención médica ante cualquier señal de alarma.

Información Kitzia Flores

APG