Cambio climático

Suman 19 Muertes por Golpe de Calor en Mexicali; Temperatura Superan los 50 grados

Mexicali permanece bajo alerta sanitaria por calor extremo; autoridades federales reportan 19 fallecimientos por golpe de calor y temperaturas que han superado los 50 grados

Golpe de Calor en Baja California; ¿Cómo Identificarlo y Cuándo Ir a Urgencias?Golpe de Calor en Baja California; ¿Cómo Identificarlo y Cuándo Ir a Urgencias? | Foto: N+

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¡Alerta en Mexicali! 19 muertes por golpe de calor y temperaturas récord de más de 50 grados. Autoridades piden precaución y mantenerse hidratados. Conoce más sobre esta emergencia.

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