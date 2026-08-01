Cambio climático

El Deshielo del Ártico Libera Carbono, pero Microorganismos del Mar Prefieren No Comerlo

El deshielo del Ártico está liberando grandes cantidades de carbono; no obstante, los microorganismos del mar que podrían convertirlas en gases de efecto invernadero prefieren comer carbono fresco

Costas de Groenlandia en NorteaméricaLos microorganismos prefieren el carbono fresco al congelado. Foto: Reuters

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El deshielo del Ártico libera toneladas de carbono, pero los microorganismos del mar prefieren el fresco. ¿Una buena noticia para el cambio climático?

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