Balaceras

Aseguran Vehículo Involucrado en Balacera en Plaza Comercial de Puebla; Hay Una Detenida

Durante el operativo fue arrestada Viridiana "N" en posesión de más de 60 dosis de droga sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Vehículo Asegurado Balacera Plaza Mazarik San Andrés Cholula Puebla Viridiana N DetenidaAseguran Vehículo Involucrado en Balacera en Plaza Mazarik de San Andrés Cholula, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Aseguran vehículo involucrado en balacera de Plaza Mazarik. Viridiana 'N' detenida con droga y cartuchos en Puebla. ¿Podría estar ligada a más delitos?

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