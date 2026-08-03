Aseguran Vehículo Involucrado en Balacera en Plaza Comercial de Puebla; Hay Una Detenida

Este lunes 3 de agosto de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de un vehículo involucrado en una balacera ocurrida en la Plaza Mazarik, en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

Durante el operativo sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, fue detenida Viridiana “N”, de 33 años de edad, quien se encontraba conduciendo el automóvil, a la par que llevaba 66 dosis de droga, seis cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Detienen a Viridiana “N” en posesión de droga sobre carretera Puebla-Tehuacán

Como resultado de las acciones permanentes de inteligencia e investigación para el combate a la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvo a una mujer en posesión de droga y cartuchos útiles.

La intervención se llevó a cabo sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, a la altura del Periférico Ecológico, en el municipio de Amozoc, donde elementos de la Policía Estatal ubicaron a Viridiana N., de 33 años.

Durante la inspección correspondiente, las fuerzas estatales aseguraron 66 dosis de aparente droga, de las cuales 44 corresponden a cristal, 12 a piedra y 10 a marihuana, además de seis cartuchos útiles calibre 9 milímetros y dinero en efectivo.

🚔 Como resultado de las acciones permanentes de inteligencia e investigación, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con @SEMAR_mx, detuvo a Viridiana N., en posesión de 66 dosis de aparente droga, seis cartuchos útiles calibre 9 milímetros y dinero en efectivo.… pic.twitter.com/Nqif66J0i4 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 3, 2026

Aseguran vehículo involucrado en balacera de Plaza Mazarik en San Andrés Cholula, Puebla

Derivado de labores de inteligencia y del análisis de videograbaciones, la SSP estableció que la ahora detenida conducía un vehículo Chevrolet Sonic, color blanco, el cual está relacionado con un robo ocurrido en Plaza Mazarik el pasado 30 de julio, hecho en el que se registraron detonaciones por arma de fuego.

Por lo anterior, no se descarta la posibilidad de participación de la ahora detenida en otros hechos delictivos por lo que se exhorta a las y los ciudadanos a que en caso de identificarla, realicen las denuncias correspondientes.

La detenida, junto con los indicios asegurados, fue puesta a disposición de la autoridad ministerial competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ