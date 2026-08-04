Anuncia UNAM que Habrá Sedes Foráneas para Examen de Control 2026 Además de CDMX

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará en Ciudad de México y sedes foráneas un examen de control presencial a estudiantes seleccionados en el ciclo 2026-2027 para corroborar el ingreso a licenciatura; esto, tras detectar anomalías estadísticas e indicios de posibles irregularidades en su primer proceso de admisión realizado completamente en línea.

Dicha medida fue anunciada el viernes 31 de julio de 2026 por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura, que creó el rector Leonardo Lomelí para implementar un análisis de los resultados del examen.

¿Por qué se hará un examen de control?

El examen de control anunciado por la UNAM busca confirmar que los resultados obtenidos sí corresponden con los conocimientos de los aspirantes y que los lugares disponibles sean asignados de forma justa.

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM 2026?

El rector Lomelí Vanegas solicitó que mañana, martes 4 de agosto, se publique y difunda en los medios oficiales de la UNAM la información sobre las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

¿En dónde aplicarán el examen de control de la UNAM?

El examen de control de la UNAM para aspirantes se realizará, además de la sede en Ciudad de México, en ubicaciones foráneas.

Para ello, el rector de la Máxima Casa de Estudios solicitó habilitar sedes foráneas. Posterior a la aplicación de la prueba, se reanudará el proceso de inscripción.

¿Qué es un examen de control?

La UNAM explicó que no se trata de repetir el examen de admisión, sino de un mecanismo de verificación previsto en la propia convocatoria.

A diferencia de un examen de selección ordinario, este tipo de pruebas no busca calificar desde cero el nivel académico, sino comparar los resultados obtenidos en un entorno supervisado presencialmente contra las puntuaciones registradas en pruebas remotas o digitales.

Su función es actuar como un filtro de seguridad e integridad académica en los procesos de ingreso.

La Comisión Técnica de la UNAM subrayó que la convocatoria "no constituye una imputación de conducta irregular" contra los aspirantes.

¿Quiénes deberán presentarlo?

Se convoca a quienes ya habían recibido un aviso de selección y a quienes obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo con el que fue posible ingresar entre 2021 y 2026 a la misma carrera, plantel y modalidad.

¿Por qué en la UNAM no se repetirá el concurso completo?

La Comisión Técnica analizó distintos escenarios y concluyó que un examen de control era la opción que menos afectaba el calendario escolar y que permitía conservar el trabajo realizado durante el proceso original.

Además, evita obligar a los más de 158 mil aspirantes a repetir todo el procedimiento, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

HVI