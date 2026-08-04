Educación

Anuncia UNAM que Habrá Sedes Foráneas para Examen de Control 2026 Además de CDMX

Conoce en qué sedes la UNAM aplicará el examen de control para aspirantes; esto dijo el rector Leonardo Lometí

¿En Dónde Aplicarán Examen de Control UNAM para Nuevo Ingreso 2026? SedesRectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria. Foto: Facebook Campus Central de Ciudad Universitaria UNAM

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Se convoca a quienes ya habían recibido un aviso de selección y a quienes obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo con el que fue posible ingresar entre 2021 y 2026 a la misma carrera, plantel y modalidad

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+