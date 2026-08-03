UNAM Anunciará Mañana 4 de Agosto 2026 Fecha y Sedes del Examen de Control

La Universidad Nacional Autónoma de México informó cuándo dará a conocer las fechas de la aplicación del examen de control, tras las irregularidades detectadas en las pruebas para ingresar a nivel licenciatura 2026-2027.

En un comunicado, el rector Leonardo Lomelí instruyó al secretario General, Javier de la Fuente, a mantenerse en sesión permanente con el Colegio de Directoras y Directores para coordinar y operar las acciones encaminadas a las reinscripciones de las y los estudiantes, así como a la implementación del examen de control.

¿Cuándo dará a conocer la UNAM la aplicación del examen de control?

Durante la sesión de autoridades de la UNAM, se acordó lo siguiente:

• Procurar que el inicio de cursos de licenciatura para las personas de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 sea el lunes 31 de agosto de 2026, tanto para pase reglamentado como concurso de selección.

• Habilitar sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control.

• Fortalecer y agilizar los mecanismos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de las y los alumnos de primer ingreso.

"El rector solicitó que mañana, martes 4 de agosto, se publique y difunda en los medios oficiales de la UNAM la información sobre las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante".

En tanto, para los alumnos que ya realizan estudios de licenciatura se acordó que el reinicio de clases sea el próximo lunes 17 de agosto de 2026.

"Las entidades académicas darán las indicaciones respectivas por canales oficiales para los procesos de reinscripción y otras actividades oficiales".

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¿Por qué la UNAM aplica el examen de control UNAM 2026?

El origen de este proceso está en el dictamen que la UNAM dio a conocer el 31 de julio, luego de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura entregara sus recomendaciones.

A partir de ese dictamen, la Universidad determinó aplicar un examen de control presencial para verificar los resultados obtenidos en el Examen de Ingreso 2026, cuya validez se puso en duda ante la posibilidad de fraude con inteligencia artificial.

CT