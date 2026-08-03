Educación

UNAM Anunciará Mañana 4 de Agosto 2026 Fecha y Sedes del Examen de Control

La UNAM dio a conocer en un comunicado puntos imporrtantes sobre el examen de control que se aplicará a los aspirantes

UNAM anunciará mañana 4 de agosto 2026 fecha y sedes de examenPie de foto: Fachada de la Torre de Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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La UNAM revelará mañana las fechas y sedes del examen de control 2026. ¿Listo para conocer los detalles? Mantente atento a los medios oficiales.

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