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Danry Vásquez Suspendido de la LMB; Así Fue Pelea Campal en el Toros Tijuana vs Acereros

Danry Vásquez protagonizó un incidente violento durante el partido entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Beisbol

Danry Vásquez, pelotero venezolanoFoto: Getty Images
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