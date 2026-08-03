Danry Vásquez Suspendido de la LMB; Así Fue Pelea Campal en el Toros Tijuana vs Acereros

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) decidió suspender de manera indefinida al pelotero venezolano Danry Vásquez, luego de su participación en la pelea campal que se suscitó el pasado dominfo 2 de agosto. Durante el encuentro de la serie entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova, Vásquez inició un episodio violento al golpear a un pelotero rival, hecho que provocó una batalla entre jugadores de ambos equipos.

La pelea se dio en el cierre de la cuarta entrada, cuando Tijuana dominaba la pizarra por 2-1. Tras embasarse con sencillo y avanzar en las almohadillas, Vásquez se vio atrapado en un 'pisa y corre' entre la tercera base y el home. Al recibir el out, Vásquez agredió al antesalista de Monclova, Rodolfo Amador, a quien derribó al suelo con un par de golpes para posteriormente propinarle una patada. Sus acciones provocaron que jugadores de los Acereros se lanzaran contra él en una trifulca que duró varios minutos.

La suspensión a Danry Vásquez por parte de la LMB

Ante esto, la Presidencia Ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB Banorte) informó que el jugador Danry Vásquez, del club Toros de Tijuana, "es suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido de la LMB Banorte por los hechos suscitados este domingo 02 de agosto en el tercer juego de la serie entre los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana".

"La LMB Banorte reprueba este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia, que no son compatibles con los valores de la Liga de juego limpio y respeto al rival, y que ponen en peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión. Por otra parte, la LMB Banorte se encuentra analizando las conductas antideportivas del resto de los jugadores en esta trifulca para proceder con base en el Reglamento de Sanciones vigente", reza el comunicado.

Danry Vásquez ya tenía antecedentes de violencia por incidente con su pareja

En agosto de 2016 Danry Vásquez, entonces miembro de los Astros de Houston en las ligas menores, fue suspendido luego de ser arrestado bajo sospecha de violencia familiar. "Un portavoz de la policía de Corpus Christi dijo el martes que el pelotero de 22 años fue arrestado el 4 de agosto, dos días después de que supuestamente golpeó en varias ocasiones a su novia", informó la MLB en aquel año.

"Los Astros están decepcionados con que esta acusación esté ligada a un miembro de nuestra organización", señaló el equipo por medio de un comunicado", dijo la organización de Houston tras enterarse del incidente

DB