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¿Está Isaac del Toro? Confirman Equipo de Tadej Pogačar en La Vuelta de España 2026

Entérate qué ciclistas integran el equipo de UAE Team Emirates XRG para La Vuelta de España 2026

Remco Evenepoel, Tadej Pogačar e Isaac del Toro en el podio del Tour de Francia 2026Remco Evenepoel, Tadej Pogačar e Isaac del Toro en el podio del Tour de Francia 2026. Foto: Reuters | archivo

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¡Tadej Pogačar regresa a La Vuelta de España 2026! Descubre si Isaac del Toro está en el equipo UAE Team Emirates XRG y quiénes acompañarán al campeón del Tour de Francia en esta desafiante edición.

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