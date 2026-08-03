¿Está Isaac del Toro? Confirman Equipo de Tadej Pogačar en La Vuelta de España 2026

Luego de su rotundo triunfo en el Tour de Francia, Tadej Pogačar volverá a competir y hoy, 3 de agosto de 2026, UAE Team Emirates XRG confirmó el equipo que acompañará al ciclista esloveno en La Vuelta de España 2026; aquí te decimos si el mexicano Isaac del Toro forma parte de la alineación emiratí.

Tadej Pogačar regresa a La Vuelta de España 2026

Tadej Pogačar regresará a edición 81 de La Vuelta de España, luego de siete años, desde su debut en 2019, cuando terminó la carrera en tercera posición, con tres victorias en etapas.

La Vuelta de España 2026 se realizará del 22 de agosto al 13 de septiembre, con un recorrido que iniciará en Mónaco, atravesará Francia y Andorra y terminará en Granada.

La carrera contará con dos pruebas a contrarreloj individuales, siete finales en alto y 3,275 kilómetros antes de alcanzar la etapa final, en Granada, España.

Se tiene previsto que La Vuelta de España 2026 tenga un recorrido de los más duros de los últimos años.

¿Está Isaac del Toro en el equipo de Tadej Pogačar?

UAE Team Emirates XRG reveló este lunes la lista de los nombres de los ciclistas que conforman el equipo para La Vuelta de España 2026, en la que no apareció Isaac del Toro, quien tuvo una histórica participación durante su debut en el Tour de Francia, carrera en la que mantuvo el maillot blanco, como mejor ciclista joven, y quedó en la tercera posición, después de Remco Evenepoel y Tadej Pogačar.

Los ciclistas del UAE Team Emirates XRG para La Vuelta de España 2026 son los siguientes:

Tadej Pogačar (Eslovenia). João Almeida (Portugal). Jay Vine (Australia). Pavel Sivakov (Francia). Pablo Torres (España). Kevin Vermaerke (Estados Unidos). Domen Novak (Eslovenia). Ivo Oliveira (Portugal).

Con Pogačar, el ciclista español Pablo Torres debutará en La Vuelta de España, tras una sólida campaña en 2026 en un equipo que estará dirigido por los directores deportivos Marco Marcato, Manuele Mori y Tomas Gil.

Tadej Pogačar, ilusionado con su regreso a La Vuelta de España

Tadej Pogačar afirmó que le emociona su regreso a La Vuelta de España: “Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble”.

El ciclista esloveno señaló que “España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver”.

Pogačar mencionó que “la motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y la Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados”.

RMT