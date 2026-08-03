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Vozinha Llega a Chile Para Cerrar su Fichaje con Colo Colo y Una Multitud le da la Bienvenida

El arquero de Cabo Verde llegó a Santiago luego de varios días de espera y este lunes realizará los exámenes médicos antes de firmar con Colo Colo.

Así recibieron Vozinha en Chile. Foto: EFEAsí recibieron Vozinha en Chile. Foto: EFE

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