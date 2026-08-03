Vozinha Llega a Chile Para Cerrar su Fichaje con Colo Colo y Una Multitud le da la Bienvenida

El arquero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, arribó este domingo a Santiago de Chile para concretar su incorporación a Colo Colo, después de varios días de retraso ocasionados por trámites migratorios y asuntos personales.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez fue recibido por más de 300 aficionados del conjunto albo, quienes corearon su nombre y desplegaron una bandera de Cabo Verde para darle la bienvenida.

"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme", declaró el guardameta a EFE. También expresó su entusiasmo por incorporarse a "un gran club" y se despidió de los seguidores con un mensaje: "Nos vemos pronto en el Monumental".

Tras ofrecer unas breves declaraciones, saludó a los aficionados y abordó un vehículo del club que lo trasladó al hotel donde permanecerá antes de completar su incorporación.

Exámenes médicos y firma de contrato

El arquero, de 40 años, tiene previsto someterse este lunes a los exámenes médicos de rutina antes de firmar un contrato por seis meses, con opción de extender el vínculo por un año más, hasta 2027.

Vozinha llega como agente libre luego de finalizar su contrato con el Chaves, de la segunda división de Portugal. El martes realizará su primer entrenamiento con el plantel y posteriormente será presentado de manera oficial en el Estadio Monumental.

Aunque su debut todavía no tiene una fecha definida, Colo Colo afrontará el próximo domingo una visita a Unión La Calera y regresará como local el 16 de agosto frente a O'Higgins, antes del esperado superclásico contra Universidad de Chile.

Del Mundial a uno de los clubes más importantes de Chile

La actuación de Vozinha en la Copa del Mundo 2026 elevó su proyección internacional. El guardameta fue pieza clave en la histórica campaña de Cabo Verde, especialmente tras mantener su arco en cero frente a la campeona España y por su destacada actuación ante Argentina en los dieciseisavos de final, partido que terminó 3-2 en tiempo extra.

Su rendimiento le valió un lugar en el once ideal del Mundial elegido por los aficionados en la votación organizada por la FIFA.

Antes de viajar a Chile, el arquero compartió en redes sociales imágenes de su preparación física tras concluir sus vacaciones posteriores al torneo mundialista.

Como parte de su llegada al fútbol chileno, Colo Colo también consiguió que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aprobara una modificación extraordinaria al reglamento para que el jugador pueda utilizar el nombre "Vozinha" en la camiseta del equipo, en lugar de su apellido.