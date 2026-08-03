Deportes

América Marcha Invicto; Así Fueron los Goles contra Santos en la Jornada 3

Las Águilas del América golearon a Santos en el Estadio Banorte; uno de los goles del encuentro fue obra de Henry Martín

Brian Rodríguez, jugador del Club AméricaFoto: Getty Images
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