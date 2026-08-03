América Marcha Invicto; Así Fueron los Goles contra Santos en la Jornada 3

El Club América mantiene el paso firme en el inicio del Torneo Apertura 2026. En duelo correspondiente a la Jornada 3, las Águilas se impusieron con autoridad ante Santos Laguna sobre la cancha del Estadio Banorte, manteniendo su condición de invictos en la competencia y ratificando su contundencia en la zona de ataque ante su afición.

El conjunto azulcrema dominó la posesión del esférico desde los primeros minutos de juego, encontrando fluidez en la circulación por las bandas y presionando alto la salida del equipo visitante. Además, en los momentos en los que Santos quiso atacar, la figura de Rodolfo Cota se erigió bajo los tres palos para evitar que el cuadro lagunero pudiera hacerse presente en el marcador.

Así fueron los goles en el América vs Santos

El marcador se abrió apenas en los primeros minutos del partido, pues apenas al minuto 2 apareció el capitán Henry Martín para terminar con una larga sequía personal que significó el 1-0 para los locales. El delantero azulcrema remató de cabeza en el área tras un buen centro de Dagoberto Espinoza, con el cual pudo vencer a Carlos Acevedo.

¡Apareció el CApitán! Gooool de Henry Martín al minuto tres del partido 🦅💣💥#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/1TAvhlkAtB — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 2, 2026

Para la segunda mitad y con Santos buscando el empate, Guillermo Almada mandó cambios a la cancha. Uno de ellos fue el ingreso de Brian Rodríguez, quien venía saliendo de una lesión. El atacante uruguayo demostró por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la Liga MX, ya que apenas entrar al terreno de juego se mandó una gran jugada individual con la que puso el 2-0 en favor del América.

¡Entró Rayito y le bastaron dos minutos para meter este perro golazo! 🔥😍#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/kSUk4Ei2Fu — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 3, 2026

Finalmente, la noche en el Estadio Banorte se cerró con broche de oro gracias a la anotación de Alejandro Cárdenas. El canterano americanista tuvo un debut soñado en Primera División, pues además de jugar varios minutos y dejar buenas sensaciones, pudo marcar el tanto que convirtió el resultado en goleada. Con su gol, América le puso punto final al partido, venciendo 3-0 a Santos.

¡Que sea el primero de muchos! ¡Cárdenas se estrena con gol en Primera División! 🔥😍#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/rwbLk5emQ2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 3, 2026

América invicto y con miras a la Leagues Cup

Con este triunfo, el América alcanza siete unidades de nueve posibles en el arranque del certamen, posicionándose en el primer lugar de la tabla general de cara al parón por la Leagues Cup. Por su parte, la escuadra de la Comarca Lagunera sumó su segundo descalabro del torneo, dejando dudas en su bloque defensivo antes del parón por las competencias internacionales del verano.

Ahora, las Águilas se preparan para afrontar el torneo ante los clubes de la MLS. América comenzará su andar el certamen binacional el próximp jueves 8 de agosto, cuando se mida al San Diego FC. También se verá las caras con Portland Timbers y Austin FC en la primera fase de la competencia.