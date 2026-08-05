Alta Intensidad de El Niño Puede Provocar Hambre a Gran Escala: ONU Revela Zonas en Riesgo

El Programa Mundial de Alimentos (PMA, por sus siglas en inglés), agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó que un potente fenómeno de El Niño podría causar hambre a gran escala, a nivel mundial, y reveló cuáles son las zonas en riesgo.

De acuerdo con el PMA, un potente fenómeno de El Niño podría llevar a casi 49 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria aguda en algunas ⁠de las regiones más vulnerables del mundo, para finales de 2027.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

En fenómeno de El Niño es el calentamiento periódico de las aguas de ‌la superficie del Océano Pacífico, que altera los patrones meteorológicos mundiales y suele estar asociado con sequías en África, retrasos de los monzones en algunas zonas de Asia y lluvias irregulares en otros lugares.

En un informe, la agencia de la ONU señaló que existe un 81% de probabilidad de que se produjera un episodio de El Niño muy intenso, con las temperaturas de la superficie del mar en sus niveles más cálidos, desde 1982, lo que podría convertirlo en el fenómeno de este tipo más fuerte desde 1950.

Fenómeno de El Niño puede causar hambre a gran escala

Jean-Martin Bauer, director del Servicio de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, afirmó que, en el pasado, fenómenos como El Niño “han provocado hambre a gran escala".

El Programa Mundial de Alimentos estima que el número de personas que afrontan inseguridad alimentaria aguda podría aumentar en casi 49 millones, hasta un total de 274 millones, un aumento del 22% respecto de la población de referencia que ya padece ‌inseguridad alimentaria en niveles críticos o peores.

Zonas en riesgo de hambre por efectos de El Niño

La PMA prevé que Centroamérica y el sur de África figuren ‌entre las regiones más afectadas por los efectos de El Niño, con un aumento del 83% en el número de personas en situación de ⁠inseguridad alimentaria en Centroamérica y de casi el 75% en el sur de África.

El sur de África, así como Sudamérica y el Caribe, podrían registrar más de 12 millones de personas adicionales en situación de inseguridad alimentaria aguda, según la agencia de la ONU.

Jean-Martin Bauer mencionó que los mercados mundiales de alimentos entraron en una posición relativamente sólida tras las buenas cosechas de 2025, pero advirtió de que el conflicto ‌en Medio Oriente y las posibles pérdidas de cultivos relacionadas con las condiciones meteorológicas podrían ejercer nuevas presiones al alza sobre los precios.

Aunque los episodios anteriores de El Niño no solían provocar grandes repuntes de los precios mundiales de los alimentos, la escasez regional y el encarecimiento podrían dificultar aún más el acceso a los alimentos para los hogares vulnerables, afirmó Bauer.

Además, los recortes de financiación de donantes estadounidenses y europeos, en 2025, también obstaculizaron los esfuerzos para vigilar la evolución de la crisis.

Bauer habló sobre la creciente escasez de datos sobre seguridad alimentaria utilizados para evaluar los efectos del fenómeno y destacó que “en un momento en que existe un riesgo como El Niño, es importante recopilar datos con una frecuencia elevada".

El experto advirtió que la reducción del seguimiento podría dificultar la rápida detección de crisis alimentarias incipientes.

México se prepara para golpe de El Niño

En la conferencia mañanera de hoy, 5 de agosto de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que con el cambio climático, el fenómeno de El Niño se ha ido agudizando, pues antes era cada determinado tiempo y ahora es cada dos o tres años.

La mandataria destacó que “al medir la temperatura de la superficie del océano y, a partir de las corrientes, se determina que este año y hasta el próximo va haber un Niño muy intenso, le llaman el Súper Niño”, por lo que existe la posibilidad de más lluvias, más huracanes en el Pacífico y sequía en el centro de México, en 2027.

La presidenta de México apuntó que el Gobierno que encabeza ya está trabajando con científicos y el Servicio Metrológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para analizar cómo monitorear el fenómeno de El Niño y así poder tomar las previsiones necesarias.

Agregó que muy pronto se dará a conocer cómo será la alerta en caso de huracán, que los ciudadanos recibirán mediante una aplicación para teléfonos celulares.

Con información de N+ y Reuters.

RMT