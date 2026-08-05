Medio Ambiente

Alta Intensidad de El Niño Puede Provocar Hambre a Gran Escala: ONU Revela Zonas en Riesgo

El fenómeno de El Niño podría causar hambre a gran escala, afectando a casi 50 millones de personas en el mundo

Efectos del huracán Erick, en GuerreroEfectos del huracán Erick, en Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Un El Niño muy intenso amenaza con aumentar la inseguridad alimentaria en un 22%. Descubre qué regiones son las más vulnerables, según la ONU.

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