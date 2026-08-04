Medio Ambiente

Rescatan Dragones Mexicanos en Paquete Enviado desde CDMX con Destino a Hong Kong

Los ejemplares fueron localizados en una empresa de paquetería antes de ser enviados a Hong Kong para su comercio ilegal

Ejemplares de dragón mexicano. Foto: ProfepaEjemplares de dragón mexicano. Foto: Profepa

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