Rescatan Dragones Mexicanos en Paquete Enviado desde CDMX con Destino a Hong Kong

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 13 ejemplares de dragón mexicano (Abronia graminea) que fueron localizados en una empresa de paquetería de la Ciudad de México, ocultos dentro de un envío que tenía como destino Hong Kong.

La especie está catalogada como amenazada y su comercio internacional se encuentra regulado.

¿Cómo se descubrió el envío ilegal?

El hallazgo se originó luego de que personal de la propia empresa de paquetería reportara vía telefónica la existencia de un paquete con presuntos ejemplares de vida silvestre en su interior. Ante ese reporte, personal de la Profepa acudió al sitio el pasado 23 de julio para inspeccionar el envío.

El paquete consistía en una caja que en su interior contenía otras seis cajas de calzado de bota de seguridad tipo industrial. Dentro de estas cajas se encontraron calcetines de algodón color negro, dentro de los cuales estaban confinados los 13 ejemplares de dragón mexicano, sin sexar y sin ningún tipo de marcaje.

La guía de rastreo del envío señalaba Hong Kong como destino final.

¿Qué es el dragón mexicano y por qué está protegido?

El dragón mexicano (Abronia graminea) es una especie de lagartija arborícola catalogada como amenazada bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Su comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), dentro de su Apéndice II, que agrupa a especies que, aunque no están necesariamente en peligro de extinción inminente, podrían llegar a estarlo si su comercio no se controla de forma estricta.

¿Qué pasará con los ejemplares asegurados?

Al no existir documentación que acreditara la legal procedencia de los 13 ejemplares, la Profepa procedió a su aseguramiento precautorio, con el fin de garantizar su resguardo mientras se determina su destino final.

AMP