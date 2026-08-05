Medio Ambiente

Jornada Nacional de Reforestación 2026: Fecha y Todos los Detalles del Evento

Entérate de los detalles sobre la Jornada Nacional de Reforestación 2026, en México

Acciones de reforestación en Estado de MéxicoAcciones de reforestación en Estado de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el 70% de México es forestal? La Jornada Nacional de Reforestación 2026 busca proteger estos ecosistemas vitales. Infórmate sobre su inicio y participación.

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