Jornada Nacional de Reforestación 2026: Fecha y Todos los Detalles del Evento

El Gobierno de México presentó hoy, 5 de agosto de 2026, los detalles sobre la Jornada Nacional de Reforestación 2026; aquí te decimos cuándo empieza y cuál es la importancia de este programa para nuestro país.

¿Por qué es importante la reforestación en México?

En la conferencia mañanera de hoy, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó los puntos más importantes de la reforestación, en México, y son los siguientes:

Los ecosistemas forestales sostienen el territorio, la biodiversidad y las comunidades.

70% del territorio mexicano es forestal y el 12% de la biodiversidad mundial está en México.

60% de los ecosistemas forestales están en terrenos comunitarios y forestales.

La reforestación garantiza el ciclo del agua con los bosques.

Protege y regenera los suelos.

Se fortalece la economía forestal, la cual representa el 0.24% PIB.

Impulsa infraestructura verde en las ciudades y opciones productivas en bosques, selvas y manglares: ganadería regenerativa.

Mitiga el cambio climático.

Desafíos de la reforestación en México

México reporta 203,552 hectáreas deforestadas al año.

Incendios forestales afectan 846,357 hectáreas al año.

Además, 62,038 hectáreas han sido afectadas por plagas y enfermedades.

Tala ilegal.

¿Cuándo inicia la Jornada Nacional de Reforestación 2026?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el próximo domingo, 9 de agosto, dará el banderazo de inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, en el Parque Nacional Izta-Popo, donde estará acompañada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

La Jornada Nacional de Reforestación se realizará en los 32 estados de la República mexicana, con la participación de 295,097 personas, en la que se implementará siembra con drones, plan impulsado por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

Las plantas destinadas a la Jornada Nacional de Reforestación serán en su mayoría cultivadas por el Programa Sembrando Vida.

La Jornada Nacional de Reforestación tendrá impacto en bosques templados y nublados, selvas húmedas y secas, matorrales, pastizales y manglares.

RMT