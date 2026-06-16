Familias Evacúan Junto a sus Mascotas Durante Inundaciones en Piedras Negras

Ante las severas inundaciones en Piedras Negras, ciudadanos decidieron trasladar a sus mascotas junto con ellos durante las labores de desalojo.

Familias Evacúan con sus Mascotas Durante Inundaciones en Piedras NegrasFoto: N+

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Evacuación en Piedras Negras: familias priorizan a sus mascotas. Se pide reportar animales atrapados para garantizar su seguridad.

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Inundaciones en Piedras Negras: ciudadanos y mascotas buscan refugio