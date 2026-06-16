Familias Evacúan Junto a sus Mascotas Durante Inundaciones en Piedras Negras

En medio de la emergencia que vive Piedras Negras a consecuencia de las intensas lluvias e inundaciones, una de las imágenes que más ha llamado la atención y conmovido a la comunidad es la de familias que, al momento de desalojar sus casas, han decidido llevar consigo a sus mascotas, considerándolas parte fundamental de sus hogares,

Durante los recorridos realizados en las colonias afectadas, ha sido común observar ciudadanos cargando perros y gatos entre sus brazos, trasladándolos en vehículos o resguardándolos junto con el resto de la familia mientras buscan un lugar seguro.

Ante esta situación, el director de bienestar animal destacó la importancia de no dejar atrás a las mascotas y recordó que estos animales también son vulnerables y a las condiciones extremas que se presentan durante la contingencia

Así mismo, hizo un llamado a la población para reportar cualquier caso de perros o gatos que se encuentren atrapados, abandonados o en situación de riesgo, a fin de que puedan ser atendidos y puestos a salvo por las autoridades o grupos de apoyo.

Intensas lluvias provocan inundaciones y activan plan DN-III-E en Piedras Negras

Las intensas lluvias registradas durante la mañana de este lunes provocaron inundaciones, encharcamientos y problemas de circulación en distintos sectores de Piedras Negras. A través de redes sociales, ciudadanos reportaron viviendas afectadas y vehículos varados.

Corporaciones de emergencia, entre ellas Protección Civil, Bomberos, Tránsito y Vialidad, atendieron múltiples reportes y realizaron recorridos preventivos para auxiliar a la población. Además, las autoridades recomendaron evitar transitar por calles inundadas y extremar precauciones ante las condiciones climáticas.

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Tras una ligera disminución de las precipitaciones, elementos del Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III-E en la colonia Vista Hermosa, donde realizaron labores de limpieza y retiro de escombros arrastrados por las corrientes de agua.