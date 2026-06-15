Activan Plan DN-III-E en Piedras Negras por Fuertes Lluvias

Fue activado en Plan DN-III-E después de las fuertes lluvias registradas en Piedras Negras, donde elementos del Ejército Mexicano apoyan a la población afectada

El Ejército Mexicano activa el Plan DN-III-E en Piedras Negras por fuertes lluviasFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Ejército Mexicano activa el Plan DN-III-E en Piedras Negras por fuertes lluvias.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+