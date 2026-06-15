Activan Plan DN-III-E en Piedras Negras por Fuertes Lluvias

Después de disminuir ligeramente la intensidad de la lluvia, elementos del Ejército Mexicano pusieron en marcha el Plan DN-III-E en la colonia Vista Hermosa de Piedras Negras, con el objetivo de brindar apoyo a la población afectada por las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

Los efectivos militares realizaron recorridos por distintos sectores de la colonia, donde llevaron a cabo labores de limpieza y retiro de escombro, tierra y diversos materiales arrastrados por las fuertes corrientes de agua generadas por la tormenta.

Debido a que el pronóstico meteorológico prevé la continuidad de las lluvias en la región, las corporaciones de seguridad y auxilio mantienen una coordinación permanente para responder de manera oportuna ante cualquier situación de emergencia.

Personal de Protección Civil, Bomberos, Dirección de Seguridad Pública Municipal y otras dependencias permanece concentrado en la Estación Central de Bomberos, desde donde se coordinan los operativos de atención y apoyo a la ciudadanía.

Atienden llamados de auxilio por fuertes lluvias en Piedras Negras

Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y corporaciones de auxilio continúan atendiendo reportes de la población derivados de las fuertes lluvias que han afectado a Piedras Negras, donde hasta el momento se han acumulado cerca de ocho pulgadas de precipitación.

Entre las acciones realizadas durante la contingencia, destaca el apoyo brindado a personas con discapacidad y movilidad reducida que requerían asistencia para evacuar sus viviendas, debido al ingreso de agua y a las condiciones de riesgo ocasionadas por las inundaciones.

Uno de los sectores más afectados es la colonia Doña Argentina, donde varias familias enfrentan importantes pérdidas materiales tras el ingreso del agua a sus hogares. Muebles, electrodomésticos y diversas pertenencias resultaron dañados por las corrientes, afectando considerablemente el patrimonio de los habitantes.