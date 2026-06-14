Más de 400 Personas Participan en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Gómez Palacio y Lerdo

Este 13 de junio, las calles de Gómez Palacio y Lerdo se pintaron de colores con una edición más de la marcha del orgullo LGBTIQ+.

El contingente integrado por más de 400 personas marchó en un ambiente de fiesta, visibilidad y protesta pacífica.

La cuarta edición de la marcha se realizó en favor de la diversidad y los derechos humanos. En punto de las 18:00 hpras, en el Parque Victoria de Lerdo, el contingente partió para recorrer el bulevar Miguel Alemán y concluir en la Torre Eiffel de Gómez Palacio, donde los asistentes disfrutaron de conciertos, shows y actividades referentes al mes del orgullo.

Más allá de la celebración, la movilización fungió como una clara protesta social. Los colectivos y asistentes aprovecharon el espacio para exigir derechos como la aprobación de iniciativas de ley sobre la identidad de género.

Además, el evento sirvió para alzar la voz en contra de las omisiones legislativas y exigir un alto a la discriminación. El movimiento transcurrió entre carros alegóricos, banderas-multicolores y un fuerte llamado al respeto de la identidad de género.

¿Cuándo será la marcha LGBT+ en Torreón?

La marcha del orgullo LGBT+ se realizará este sábado 20 de junio y avanzará por las calles Jesús González Ortega, avenida Hidalgo, Ignacio Zaragoza y avenida Juárez, para finalizar en la Plaza de Armas.

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Al finalizar el evento, se llevarán a cabo presentaciones de talento y espectáculos dirigidos al público. Los organizadores informaron que la actividad tiene como objetivo promover el respeto, la inclusión y los derechos de las personas que forman parte de la comunidad LGBT+.