Más de 400 Personas Participan en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Gómez Palacio y Lerdo

Este 13 de junio se realizó la marcha del colectivo LGBTIQ+ que recorrió las principales callles de Gómez Palacio y Lerdo

Más de 400 personas participan en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Gómez Palacio y LerdoFoto: N+

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Más de 400 personas marcharon en Gómez Palacio y Lerdo por la diversidad y los derechos humanos. Conciertos y protestas marcaron esta edición del orgullo LGBTIQ+. Descubre más sobre este evento.

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