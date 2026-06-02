La comitiva organizadora de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Torreón dio a conocer que el próximo 20 de junio se llevará a cabo esta actividad bajo el lema “Unión, Orgullo y Libertad”.

A esta movilización pacífica se sumará también la comunidad de Matamoros, Coahuila. El punto de reunión será la Fuente del Pensador, en la Alameda Zaragoza, a las 17:30 horas.

¿Cuál será el recorrido de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Torreón?

El recorrido comenzará a las 18:30 horas y avanzará por las calles Jesús González Ortega, avenida Hidalgo, Ignacio Zaragoza y avenida Juárez, para finalizar en la Plaza de Armas.

Se informó que, al concluir el recorrido, se realizará una presentación de talentos y diversos espectáculos artísticos.

Para esta edición se espera la asistencia de entre 2 mil y 2 mil 500 personas, además de la participación de colectivos y organizaciones de la región.

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Los organizadores señalaron que esta actividad busca promover el respeto a los derechos de las personas que integran la comunidad LGBT+.

Gómez Palacio y Lerdo anuncian recorrido para la Marcha del Orgullo LGBT+

Por otra parte, el comité organizador del Orgullo LGBT+ de Gómez Palacio y Lerdo anunció que el próximo 13 de junio se llevará a cabo el tradicional recorrido anual de la comunidad.

La presidenta del comité, Betsi Vargas, informó que la actividad iniciará a las 17:00 horas en el Parque Victoria de Lerdo y recorrerá el bulevar Miguel Alemán hasta concluir en la Torre Eiffel de Gómez Palacio.

En esta edición se espera la asistencia de entre mil y mil 500 personas. Además de las presentaciones de artistas drag, se realizará un certamen para elegir a la persona reinante de la comunidad. La corona será entregada por Jessie Archer, una adulta mayor perteneciente a la comunidad trans.

Finalmente, la presidenta del comité detalló que este será el cuarto año consecutivo en que las actividades no concluyen en la ciudad de Torreón, al señalar que existen condiciones distintas en Durango en comparación con el estado de Coahuila.