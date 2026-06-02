Marchas del Orgullo LGBT+ 2026 en La Laguna: ¿Cuándo y Dónde Son?

Se anunciaron las rutas de las Marchas del Orgullo LGBT+ que recorrerá las calles de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

Marchas del Orgullo LGBT+ en La Laguna: Horario y RutaFoto: N+

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Descubre la ruta de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Gómez Palacio y Lerdo el 13 de junio. Inicia a las 17:00 en el Parque Victoria y termina en la Torre Eiffel.

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