¿A Qué Hora Inicia la Marcha de Transportistas Hoy? Puntos de Salida de la Caravana

Este martes, 21 de julio de 2026, se realiza una marcha de transportistas en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles son los puntos de salida de la caravana.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de Transporte de Barrio realizarán la segunda Movilización “Así se mueve el barrio”, la cual busca:

Respaldar una propuesta real para reconocer, ordenar y fortalecer el transporte de barrio en la Ciudad de México.

Puntos de salida de la caravana

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de Transporte de Barrio salieron en caravana de varios puntos de la Alcaldía Iztapalapa:

Hora: 09:00

Estación “Periférico Oriente” de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Avenida Tláhuac No. 1553, Colonia Año de Juárez, Alcaldía Iztapalapa. Estación “Tepalcates” de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calzada Ignacio Zaragoza No. 1646, Col. Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa. Av. Ermita Iztapalapa y Ayuntamiento, Colonia San Pablo, Alcaldía Iztapalapa.

Los transportistas tienen como destino el Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución s/n, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

No se descarta que se unan en apoyo más colectivos de transportistas; así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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