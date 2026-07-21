Marchas

¿A Qué Hora Inicia la Marcha de Transportistas Hoy? Puntos de Salida de la Caravana

Te decimos la hora y los puntos de salida de la caravana de transportistas que protesta hoy, 21 de julio de 2026, en la CDMX

Bloqueo de moto taxis · Centro (Área 6), Cuauhtémoc | Azael Valdes Narvaez

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Hoy, 21 de julio de 2026, inicia la caravana de transportistas en CDMX. Conoce los puntos de salida y planifica tu ruta para evitar contratiempos.

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