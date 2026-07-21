Marchas

Marchas HOY 21 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en la Autopista México-Puebla.Foto: Cuartoscuro

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Este 21 de julio, la CDMX será escenario de múltiples eventos: desde caravanas en Iztapalapa hasta rodadas ciclistas en Polanco. Infórmate y evita contratiempos en tus traslados.

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