Marchas HOY 21 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 21 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 caravana, 6 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Caravana

Iztapalapa

09:00 Horas.

Transporte de Barrio rodará de:

Estación “Periférico Oriente” de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Avenida Tláhuac 1553, Colonia Año de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

Estación “Tepalcates” de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Calzada Ignacio Zaragoza 1646, Colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa.

Avenida Ermita Iztapalapa y Ayuntamiento, colonia San Pablo, alcaldía Iztapalapa.

Con destino al Zócalo capitalino, en Plaza de la Constitución sin número, Colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

12:00 Horas.

El Movimiento Estudiantil del Instituto Politécnico Nacional se concentrará en:

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, en Manuel Carpio y Plan de Ayala, Colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodadas ciclistas

Miguel Hidalgo

06:00 Horas.

People for Bikes “Polanco” rodarán de:

People for Bikes - Polanco, en Goldsmith 53, Colonia Polanco III Sección.

Con destino al Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc

20:00 Horas.

Bananas Bike rodarán de:

Plaza Tlaxcoaque, colonia Centro.

Con destino al Monumento al Coyote, en avenida Adolfo López Mateos 294, colonia Evolución, Nezahualcóyotl, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 21 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ