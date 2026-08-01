¿Tienes 65 Años o Más? Requisitos Para Pedir Un Crédito de 1 Millón al Infonavit en 2026

Adquirir una vivienda mediante un crédito hipotecario sigue siendo una opción para las personas adultas mayores que continúan trabajando y cotizando al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Aunque la edad influye en las condiciones del financiamiento, no impide solicitar un préstamo para comprar una casa.

En 2026, el Crédito Tradicional Infonavit ofrece un monto máximo de hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, con tasas de interés fijas que van de 3.69% a 10.45%, dependiendo del nivel de ingresos y la capacidad de pago del derechohabiente. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes para quienes tienen 65 años o más es el plazo disponible para liquidar el financiamiento.

Sí, es posible solicitar un crédito de 1 millón de pesos al Infonavit si tienes 65 años o más, siempre que cumplas con las reglas de edad, plazo y capacidad de pago. El Instituto establece que la suma de la edad del solicitante y el plazo del crédito no puede superar los 70 años en el caso de los hombres ni los 75 años para las mujeres.

Por ello, un hombre de 65 años tendría un plazo máximo de cinco años para pagar el préstamo, mientras que una mujer de la misma edad podría financiarlo hasta por diez años. En ambos casos, alcanzar un crédito de un millón dependerá del salario, la capacidad de pago y, en algunos casos, de unir el crédito con un familiar o cónyuge.

Requisitos para solicitar un crédito Infonavit a los 65 años o más

Si cumples con el criterio de edad, deberás reunir los siguientes requisitos para iniciar el trámite:

Tener una relación laboral vigente y cotizar al Infonavit.

No contar con un crédito Infonavit activo.

Estar registrado en una Afore con los datos biométricos actualizados.

Autorizar la consulta del historial en el Buró de Crédito.

No haber registrado incumplimientos o cancelaciones por quebranto en créditos anteriores.

Además, es indispensable realizar la precalificación en Mi Cuenta Infonavit, donde podrás conocer el monto aproximado al que puedes acceder.

Beneficios del Crédito Tradicional Infonavit en 2026

El Crédito Tradicional Infonavit ofrece diversas ventajas para los trabajadores que buscan adquirir una vivienda. Entre ellas destaca la exención de gastos de titulación para quienes perciben ingresos mensuales de hasta 9 mil 985.43 pesos, así como la eliminación de las cuotas de administración.

Asimismo, el Instituto permite ampliar el financiamiento mediante programas como Equipa tu Casa y Hogar a tu Medida, que ofrecen recursos adicionales para equipar o adaptar la vivienda de acuerdo con las necesidades del derechohabiente. Antes de iniciar el trámite, es recomendable consultar la precalificación y verificar el plazo máximo disponible, ya que estos factores determinarán el monto final del crédito que podrás obtener.