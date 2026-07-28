Infonavit 2026: ¿Cuánto Pagas Mensualmente Por un Crédito de 500 Mil Pesos?

Comprar una vivienda mediante un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por los trabajadores en México. Antes de solicitar un financiamiento, es importante conocer cómo se calcula el monto del préstamo, las tasas de interés y los requisitos para acceder al apoyo.

El crédito tradicional del Infonavit se adapta a la capacidad de pago de cada derechohabiente, por lo que el monto autorizado, el plazo para liquidarlo y el descuento vía nómina varían según el perfil de cada solicitante. Además, el Instituto ofrece tasas de interés fijas durante toda la vida del crédito.

Si estás pensando en adquirir una casa en 2026, también debes considerar aspectos como el salario registrado ante el IMSS, la edad y el historial crediticio, ya que estos factores influyen en las condiciones del financiamiento que podrás obtener.

Foto: Infonavit 2026

¿Cuánto pagas por un crédito Infonavit de 500 mil pesos?

Para un crédito de 500 mil pesos, el pago mensual estimado es de entre 3 mil 500 y 5 mil pesos.

El monto exacto depende de factores como:

Salario registrado ante el IMSS.

Tasa de interés asignada.

Plazo seleccionado para liquidar el crédito.

Capacidad de pago del trabajador.

Además, el descuento se realiza directamente vía nómina, respetando el límite establecido para no afectar de manera significativa los ingresos del acreditado.

Características del crédito tradicional Infonavit

El crédito tradicional del Infonavit permite financiar la compra de una vivienda con condiciones que se ajustan al perfil de cada trabajador.

Entre sus principales características destacan:

El Instituto puede prestar hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos , de acuerdo con la capacidad de pago del solicitante.

El plazo para pagar el crédito puede ser de 1 hasta 30 años .

La suma de la edad y el plazo no debe superar los 70 años en hombres y 75 años en mujeres .

La tasa de interés es fija durante toda la vida del crédito y va de 3.69% a 10.45% , dependiendo del nivel salarial.

El monto máximo disponible puede consultarse en Mi Cuenta Infonavit, dentro del apartado de precalificación.

Quienes contrataron su crédito después del 1 de mayo de 2024 ya no pagan cuota de administración.

Asimismo, el Instituto permite solicitar un crédito en conjunto con el cónyuge, un familiar o un corresidente para acceder a un mayor monto de financiamiento. También es posible obtener recursos adicionales para remodelar o adaptar la vivienda mediante programas como Equipa tu Casa y Hogar a tu Medida.

Requisitos para solicitar un crédito Infonavit

Para tramitar este financiamiento en 2026 es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore.

Contar con los registros biométricos actualizados.

Autorizar la consulta al Buró de Crédito.

No tener un crédito vigente con el Infonavit.

Antes de iniciar el trámite, el Instituto recomienda ingresar a Mi Cuenta Infonavit para consultar la precalificación, conocer el monto de crédito disponible y revisar las condiciones específicas del financiamiento de acuerdo con el perfil de cada trabajador.