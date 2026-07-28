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Infonavit 2026: ¿Cuánto Pagas Mensualmente Por un Crédito de 500 Mil Pesos?

Descubre los requisitos esenciales para solicitar este crédito hipotecario y dar el primer paso para comprar tu propio departamento

Foto: Infonavit 2026Foto: Infonavit 2026

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¿Quieres comprar casa en 2026? Con un crédito Infonavit de 500 mil pesos, paga cómodamente según tu salario. Infórmate sobre los requisitos.

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