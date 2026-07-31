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Manifestación Hoy por Examen de la UNAM: Bloqueos en CDMX por Protesta

Te decimos la zona afectada por manifestación por examen de la UNAM en CDMX hoy, 31 de julio de 2026

Protesta por irregularidades en examen de la UNAMProtesta por irregularidades en examen de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 31 de julio, manifestación en CDMX por examen UNAM. Evita la zona y sigue las actualizaciones en N+ FORO.

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