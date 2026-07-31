Manifestación Hoy por Examen de la UNAM: Bloqueos en CDMX por Protesta

Este viernes, 31 de julio de 2026, se prevé una manifestación por el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde habrá bloqueos hoy en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, integrantes de la Comunidad Estudiantil Unida realizarán el Mitin “¡Nuestra dignidad no se negocia!”, para exigir:

La anulación total del examen de admisión a licenciatura 2026 por presentar graves irregularidades.

La aplicación de un examen de reposición justo y equitativo para todos.

Transparencia absoluta en el nuevo proceso y rendición de cuentas.

Respuesta inmediata por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 3 rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Bloqueo en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, integrantes de la Comunidad Estudiantil Unida se concentrarán hoy en la alcaldía Coyoacán.

Hora: 10:00

Lugar: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

No se descarta que los inconformes realicen una marcha al interior de Ciudad Universitaria y la afectación de vialidades a la altura de Insurgentes Sur, frente a la Rectoría, como medida de protesta. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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