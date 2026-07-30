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¿Hay Paso en Reforma? Bloqueo en CDMX Hoy por Manifestación de Antorchistas

Antorchistas de Xochimilco protestarán en una zona concurrida de la capital; te indicamos los motivos de la protesta

Antorchistas de la Ciudad de México.Antorchistas de Xochimilco protestarán este jueves 30 de julio de 2026 la Ciudad de México (CDMX). Foto: Cuartoscuro | Archivo

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