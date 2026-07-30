¿Hay Paso en Reforma? Bloqueo en CDMX Hoy por Manifestación de Antorchistas

La circulación en Paseo de la Reforma podría registrar afectaciones hoy, 30 de julio de 2026, debido a una manifestación convocada por antorchitas; en N+ te contamos cómo está la circulación.

La protesta del Movimiento Antorchista de Xochimilco fue convocada en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) por medio de su Agenda de Movilizaciones señaló que los manifestantes realizarán una cadena humana frente a la Torre del Caballito, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma número 10, colonia Tabacalera, como parte de una protesta para exigir atención a diversas demandas sociales.

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¿Por qué protestan los antorchistas?

El grupo señala una presunta falta de diálogo y atención por parte de las autoridades de la Alcaldía Xochimilco. Entre sus peticiones se encuentran:

Obras de infraestructura.

Apoyos para familias afectadas por las lluvias.

Acciones para mejorar el abastecimiento de agua.

Mejoras en la prestación de servicios básicos.

Asimismo, buscan que la persona titular de la alcaldía atienda su pliego de demandas.

Considera salir con tiempo porque la protesta se realizará a lo largo del día.

FBPT