¿Hay Carreteras con Bloqueos Hoy? Lista de Autopistas con Cierres este 30 de Julio de 2026
Si vas a circular por la carretera este jueves, considera salir con tiempo; te contamos en qué autopistas hay afectaciones viales
Si vas a circular por la carretera este jueves, considera salir con tiempo; te contamos en qué autopistas hay afectaciones viales
Si planeas viajar por carretera hoy, 30 de julio de 2026, en N+ te indicamos la lista de autopistas con cierres para que tomes precauciones antes de salir hacia tu destino.
Según reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), este jueves, se han registrado incidentes que provocan cierres parciales, reducción de carriles y afectaciones a la circulación.
5:52 horas: se registra cierre parcial de circulación en la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, kilómetro 264, dirección Córdoba.
6:11 horas: hay cierre parcial de circulación en la Autopista Córdoba-Veracruz, kilómetro 7, dirección Córdoba, por un choque entre tractocamiones.
7:23 horas; se restableció la circulación en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, kilómetro 264, dirección Córdoba.
7:25 horas: en el kilómetro 75, dirección Querétaro de la Autopista México–Querétaro se restableció la circulación luego de que un accidente fue atendido.
FBPT