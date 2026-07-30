¿Hay Carreteras con Bloqueos Hoy? Lista de Autopistas con Cierres este 30 de Julio de 2026

Si planeas viajar por carretera hoy, 30 de julio de 2026, en N+ te indicamos la lista de autopistas con cierres para que tomes precauciones antes de salir hacia tu destino.

Según reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), este jueves, se han registrado incidentes que provocan cierres parciales, reducción de carriles y afectaciones a la circulación.

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Lista de carreteras con afectaciones hoy 30 de julio de 2026

5:52 horas: se registra cierre parcial de circulación en la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, kilómetro 264, dirección Córdoba.

6:11 horas: hay cierre parcial de circulación en la Autopista Córdoba-Veracruz, kilómetro 7, dirección Córdoba, por un choque entre tractocamiones.

7:23 horas; se restableció la circulación en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, kilómetro 264, dirección Córdoba.

7:25 horas: en el kilómetro 75, dirección Querétaro de la Autopista México–Querétaro se restableció la circulación luego de que un accidente fue atendido.

FBPT