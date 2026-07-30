Seguridad

Hoy Retoman Audiencia Contra Jorge Luis "N" y Estrellita "N" por el Feminicidio de Dafne Zapata

Hoy jueves se retoma la audiencia en la que un juez determinará si Jorge Luis "N" y Estrellita "N" serán vinculados a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Audiencia Contra Jorge Luis "N" y Estrellita "N" por el Feminicidio de Dafne ZapataRetoman Audiencia Contra Jorge Luis "N" y Estrellita "N" por el Feminicidio de Dafne Zapata. Foto: N+

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Hoy se decide el futuro de Jorge Luis 'N' y Estrellita 'N' en el caso del feminicidio de Dafne Zapata. ¿Serán vinculados a proceso? La audiencia comienza a las 9:00 am.

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