Hoy Retoman Audiencia Contra Jorge Luis "N" y Estrellita "N" por el Feminicidio de Dafne Zapata

Será este jueves 30 de julio de 2026 cuando se retome la audiencia en la que un juez de control determinará la situación jurídica de Jorge Luis "N" y Estrellita "N" señalados como presuntos responsables del feminicidio de Dafne Zapata Quintos de 13 años en una escuela militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Durante la diligencia que dará inicio a las 9:00 de la mañana, la autoridad jurídica resolverá si ambos son vinculados a proceso o continúan enfrentando el procedimiento penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el CEDES Altamira.

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Fuerte operativo de seguridad en el Centro Integral de Justicia en Altamira

En las instalaciones del Centro Integral de Justicia de Altamira se mantiene un importante despliegue de seguridad ante la relevancia del caso. Hasta el momento, las autoridades no han informado si la audiencia se llevará a cabo de manera presencial, virtual o bajo un esquema mixto.

Asimismo, se permanece a la espera de la llegada de los equipos legales de las partes involucradas, quienes participarán en la continuación de la audiencia.

Danna Yanina "N" fue Vinculada a Proceso por el Feminicidio de Dafne Zapata Quintos

La jueza de control María Ciria Mora González vinculó el martes 28 de julio de 2026 a proceso a Danna Yanina “N”, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido en una academia militarizada ubicada en Ciudad Madero.

En audiencia, Mora González consideró que existen datos de prueba para presumir su probable participación en los hechos. Esta no es una sentencia condenatoria, sino parte de la etapa de investigación complementaria, la cual durará tres meses.

La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso después de que el representante social presentara datos de prueba que establecen la probable participación de la imputada en los hechos registrados el pasado 16 de julio, en las instalaciones de la academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de realizar las acciones jurídicas necesarias para esclarecer los hechos, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad", dijo en un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.