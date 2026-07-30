Seguridad Física de PEMEX y DEFENSA Aseguran Predio en Carretera de Veracruz

Durante la mañana de este jueves 30 de julio sobre la carretera Puerto Rico- Totutla, mejor conocida también como la carretera hacia Jalcomulco, y que es perteneciente al municipio de Coatepec, se registra un operativo de seguridad de diversas corporaciones de seguridad.

En el lugar se reporta un aseguramiento por parte de fuerzas federales donde se puede apreciar algunas camionetas restringiendo el acceso a las instalaciones asentadas a un costado de la carretera antes mencionada, destaca la presencia de personal de seguridad física de Pemex.

Por lo que este aseguramiento podríamos advertir que se trata de un aseguramiento relacionado con el manejo ilícito de combustible al interior de este predio que se encuentra en este punto del estado de Veracruz.

Se espera que las autoridades emitan mayor información de este aseguramiento

En el lugar se pueden observar en el interior de las instalaciones aseguradas que hay diversos tanques de almacenamiento, varias pipas, cajas de tráileres y algunas construcciones tipo bodegas. Es Importante detallar que hasta este momento no hay alguna información oficial por parte de las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) acerca de este operativo realizado en la zona de Coatepec en la zona centro del estado.

Lo que es un hecho y se puede confirmar, es que se efectúo el aseguramiento de este predio por parte de las fuerzas federales, en la zona se puede apreciar la presencia de personal del Ejército Mexicano (DEFENSA), efectivos de la Guardia Nacional), además de personal de seguridad física de Petroleos Mexicanos (PEMEX).

Se Espera que en próximas horas sea justamente la Fiscalía General de la República quien emita algunos detalles acerca de este aseguramiento que se encuentra dentro del municipio de Coatepec.