Seguridad

Seguridad Física de PEMEX y DEFENSA Aseguran Predio en Carretera de Veracruz

Autoridades federales y de PEMEX mantienen asegurado un predio ubicado en Coatepec, presuntamente podría tratarse de un aseguramiento relacionado con el manejo ilícito de combustible.

Autoridades aseguran predio en Coatepec se presume manejo ilícito de combustibleAutoridades aseguran predio en Coatepec se presume manejo ilícito de combustible. Foto: N+

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Operativo en Coatepec: fuerzas federales y PEMEX aseguran predio por manejo ilícito de combustible. Se esperan más detalles de la FGR.

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