Accidentes

Tráiler Cargado con Chatarra Vuelca en la Autopista Puebla-Veracruz; Hubo Actos de Rapiña

Conductor de vehículo de carga choca contra muro central y termina volcado sobre la autopista 150D Orizaba-Puebla. En el lugar algunas personas intentaron realizar actos de rapiña.

Tráiler cargado con fierro viejo choca vuelca en la autopista 150D Orizaba-PueblaTráiler cargado con fierro viejo choca vuelca en la autopista 150D Orizaba-Puebla. Foto: N+

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Accidente en la autopista Puebla-Veracruz: un camión volcó y hubo intentos de rapiña. La intervención de las autoridades fue clave. Infórmate sobre lo ocurrido en la curva de Nogales.

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