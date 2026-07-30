Tráiler Cargado con Chatarra Vuelca en la Autopista Puebla-Veracruz; Hubo Actos de Rapiña

La madrugada de este jueves 30 de julio se registró la volcadura de un vehículo de carga sobre la autopista 150D Puebla - Veracruz, a la altura del kilómetro 263 en la curva de Nogales, con dirección hacia Orizaba en la región de las Altas Montañas de Veracruz.

Según datos recabados el percance ocurrió alrededor de las 00:30 horas de este jueves 30 de julio, se dio a conocer que al lugar acudieron paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para brindar atención al conductor que presentó algunos golpes pero no requirió traslado.

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Los primeros reportes señalan que este aparatoso accidente se registró cuando el operador por causas que hasta el momento se desconocen, perdió el control de la unidad y chocó contra el muro central.

Al punto arribaron personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes se encargaron de abanderar la zona del siniestro y ayudaron a coordinar la circulación para prevenir otro accidente.

Personas intentaron realizar actos de rapiña en el lugar

De acuerdo con los primeros reportes, tras la volcadura algunas personas pusieron en peligro sus vidas al hacer actos de rapiña; debido que cargaba material de piezas de fierro destinadas para su fundición o reciclaje, o bien conocido como “fierro viejo”.

Sin embargo, una vez que llegaron elementos de la Guardia Nacional con base en Orizaba, tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades e impidieron que los automovilistas que bajaron de sus vehículos para robar la mercancía, lo siguieran haciendo.

Las maniobras para el retiro de la unidad y la limpieza de la carpeta asfáltica provocaron afectaciones parciales a la circulación en esta importante vía de comunicación de la zona centro del estado de Veracruz.